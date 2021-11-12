令人尊重、令人悲悯的韩国进步派

来源：香港01新闻

作者：吴迪

最近几年来，从《钢铁雨》、《钢铁雨2》、《白头山：火山浩劫》到《绝路狂逃》（又译《摩加迪沙》或《逃出摩加迪休》），一众讲述朝鲜半岛民族协力的韩国电影，总能收穫不错口碑，折射了韩国进步派对“山河统一、民族独立”的憧憬，也反应了朝鲜半岛既不统一、也不独立的客观现实。

一定程度上，最近文在寅政府对朝鲜战争终战宣言的推动，也正是既令人尊重，又令人悲悯的韩国进步派的缩影。

据日本共同网11月5日报道，在美日韩三国10月19日于美国华盛顿举行的日本岸田政府上台后的首次高官磋商中，韩国提议，为了与朝鲜构建信任，可以就朝鲜战争（1953年以来处于停战状态）发布终战宣言。对此，日本方面称“为时尚早”，美国则不予置评。

其实，继韩国总统文在寅9月21日在联合国大会演讲中提议，由韩、朝、美三国或加上中国的四国发佈终战宣言后，韩国方面已多次尝试化解为期2年有馀的美朝僵局。文在寅本人在联大演讲当天接受美国ABC《NIGHT LINE》节目採访中也表示，“只要朝美对话能够重启，就能够打开解决韩半岛问题的大门”，“美国的拜登总统拥有老道的领导力”。

然而，无论韩国如何积极投石，美国、日本、朝鲜都没能向其敞开道路。

朝鲜不抗拒 提出两前提

相较之下，朝鲜的态度尚算开放。虽有朝鲜外务省副相李泰成（音）9月24日通过朝中社发表谈话称，“除非围绕我们的政治环境发生改变，美国的敌对政策出现变化，否则即便发佈十次百次终战宣言，也不会有任何改变”，但也有朝鲜劳动党第一副部长、金正恩胞妹金与正于同日表示，“发表终战宣言的想法很好，是个有意思的提议”，不过如今“朝鲜行使自卫权的行动被视为挑衅，自己增强军备力量的活动却被包装成强化对朝遏制力”，所以美韩要“在保证公平和互相尊重的前提下”，首先撤销“不公平的双标”和“极端对立政策”。

第二天的9月25日，金与正又提出举行韩朝领导人会谈的提议。这是朝鲜继2007年以来，第二次在韩国民主党执政任期接近尾声时抛出“领导人会谈”的建议。10月4日，朝鲜也与韩国重启了所有通讯联络线。

一周后的10月11日，朝鲜国务委员会委员长金正恩也在出席国防发展展览会“自卫-2021”时表示，“我们的主敌是战争本身，而非韩美等特定国家或势力”，“同一民族在半岛互相动武的悲惨历史不应重演”，“我们是为了防止战争本身、守护国家主权而培养战争遏制力，不是针对韩国加强国防力量”。

忙于奔波的韩国

有鉴于此，韩国青瓦台国家安保室室长徐薰在金正恩表态的第二天也即10月12日，于美国首都华府同白宫国安顾问沙利文（Jake Sullivan）举行会谈，会谈上详细说明了韩国政府关于终战宣言的构想。

与此同时，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭悳先于9月29日和中国朝鲜半岛事务特别代表刘晓明视频会晤，得到了中方“支持韩朝改善关系、推进和解合作”的意向性态度。随后鲁圭悳于10月14日奔赴莫斯科，同俄罗斯外交部副部长兼朝核问题首席代表莫尔古洛夫（Igor Morgulov）会晤，得到了俄方对韩国政府终战宣言提议的“高度评价及支持”。两天后，鲁圭悳又奔赴美国，同美国朝鲜半岛问题特使金成（Sung Kim）和日本外务省亚洲大洋洲局局长船越健裕会晤。

再然后，便是共同网11月5日的这份报道。

中俄美不置可否 日本常唱反对腔

简言之，当下的现况就是日本反对，美国以不置可否的态度暗示“既不反对，也不会推动”。至于中国、俄罗斯与朝鲜，本质上中俄的态度就是“我们支持，但不会推动”，而朝鲜则是一副“全面支持，但问题不在我”的姿态。

讲来也是让人感慨，回望四年前美朝关系的转圜，其最大推动者就是勤于“铺桌布”的文在寅。而后美朝回归僵化常态，也是韩国进步派政府所不乐见却也无能为力的演变。如今文在寅卸任在即，再度开始辛勤“铺桌布”，但无论他如何抛砖，却总是无法引来玉石。

归根结柢，朝韩关系之转圜，从来都并非朝韩自己所能决定。其首先受制于国际大环境，或者说是以中美为主轴的东北亚局势；其次取决于朝鲜对这首要条件的评估；再次受影响于韩国国内的选举政治、意识形态，以及韩国主流舆情对美韩关系的依赖程度。

而如今，在首要条件缺位的现况下，文在寅政府即便再勤于奔波，看来也是难以扭转局面。

朝韩从建国之日起就不掌握自己的命运

中美关系作为决定朝韩关系的首要条件，在拜登政府剩馀的三年里，都不会有甚么大改变。

美国方面，华府的主要工作在于解决国内基建更新、产业升级、再就业、族群弥合等国内事务，白宫纵然会因应国内反对派的“中国牌”而有所表演，但也会尽量避免真正触及动辄牵连甚广的“中国问题”。而中国方面，就更是大步推动产业升级、尖端科技突破、消费型经济转型、乡村振兴、治理能力改革、四个自信建设等一系列国内事务。

缺乏中美关系的突破性进展，中俄也不会主动生事，是以东北亚局势和美朝关系都难有大变的契机。

而朝鲜的态度作为朝韩关系的次要条件，平壤本身是有战略定力的，且很会把握时机。在朝鲜看来，文在寅对朝韩关系的转圜还是有很大贡献的。长远而言，巩固这种建设性力量，对半岛之安定/合作乃至统一有利。这不仅是韩国进步派的目标，也更是朝鲜所乐见。

文在寅在位的时候，朝鲜会对文之“软弱”和“犹豫”有所批判，这恰是因为对其有期待，旨在鞭策。而当文在寅任期将止，国际环境尤其是中美关系也令韩国难有建树，那么从朝鲜的利害出发来看，平壤要做的和正在做的事，就是巩固韩国国内的这种积极性力量。

从这个角度考虑，虽然未来几个月的朝韩关系不会有好的转圜，但也不会太差。朝鲜会努力营造一个“南北和睦、半岛整体稳定”的局面，从而“帮文在寅构建外交遗产”，让韩国人认为文在寅的对北政策是有效的——朝鲜方面固然会继续试射导弹，但这既是因为朝鲜要构建“新常态”，让人们习惯“朝鲜可以和美韩一样有军事动作”，也是正如金正恩所言，并非针对韩国。

而作为决定朝韩关系的第三个条件，也即韩国本身的国情演变，其明年3月即将举行的总统大选胜算未定，且无论是韩国国内选举政治、意识形态还是主流舆情，都是被动的，因应外部局势影响而演变，在半岛局势上不具备决定性作用。

所以，对于过去几年、最近数月以及未来数月的朝韩关系，我们虽然不必过于悲观，但也很难抱有任何期待。箇中关键，还要看中美关系，尤其是美国政治的轻重缓急。

“独立自主”的代价

是以，无论是韩国影视创作者们在一部部作品中呈现出的民族情怀、韩国统一研究院门口悬挂的那副“分久必合”汉字书法、韩国进步派政府为国家统一做出的一系列努力，乃至北边高举“主体思想”和自主独立的朝鲜，他们都是令人尊重的。这是他们在“主动权不在我”的情况下，一次又一次愚公移山般的尝试。

可是与此同时，这些一次又一次尝试，却也是半岛人民在面对“自己无法把握自己命运”的共同问题时的自然反应——之所以高调呐喊，恰是因为缺失。而在第二次世界大战结束后的七十余年间，乃至殖民时代的数百年里，这又何其不是众多“无法掌握自己命运”的国家共同面对的悲剧？

有些国家一再于关键时刻因为自己面临的地缘压力，做出不符合国家和国民利益的决定，只为能够更为简单地融入现有体系；有些国家即便一再努力“铺桌布”，却依旧无法改变“需看人眼色”的被动处境；有些国家为了独立自主的权利，不惜违抗国际规则制定者的利益，付出了被国际社会孤立乃至更严重的代价；还有些国家即便付出了这些代价，却依旧只能以小博大，无法从根本上改变被动局面，乃至长期被现行国际社会唤作无赖……

这种局面，又如何不令人感到悲悯，感叹独立自主的代价与珍贵，乃至感叹国际地缘现实的不公和弱肉强食？