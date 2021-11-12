中共百年面对的第三个历史时刻

来源：香港01

01观点

中共十九届中央委员会第六次全体会议（下简称“六中全会”）在本周四（11日）闭幕，这次会议是中共中央总书记、中国国家主席习近平第二届任期内最后一次重要的中央全会，而其最主要议题便是推出《关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，内容将对1921年至2021年这100年间中国共产党历史进行一次回溯和总结。

这份历史决议将是中共第三份历史决议。虽然外界普遍预期习近平将继续连任至第三任期，但这次会议仍然被认为是一个阶段的总结而备受关注。过去发出两份历史决议时，中共都面临着巨大的变革期。毛泽东在1945年第六届七中全会发表《关于若干历史问题的决议》时，中共正面临日本侵华结束后国共将爆发全面内战的时势，而邓小平在1981年十一届六中全会发表的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》则是中共经历完文革等一系列政治运动后，重新确定改革开放发展路线。

第三次历史转折点是什么？

那么现在即将发出的第三次历史文件，又是面对着怎么样的历史转折点？中共近年经常强调“百年未有之大变局”，而从国际层面上说对它最明显的挑战自然是中美角力陷入白热化。美国鹰派希望施压压抑中国发展，这将成为中国继续发展一个最大的潜在隐忧。

然而除了美国之外，当下中国面临的历史分歧点，绝对不只有来自美国的压力。中共百年完成了消灭绝对贫穷的阶段性成果，对于过去二百年一直在困苦中渡过的中国而言，这是历史性的。进入下一个历史阶段后，中共将要面对的新问题是如何在当下的世界环境中继续实践社会主义。一方面中国经济发展尚未正式脱离经济学所谓的“中等收入陷阱”，另一方面经济长年急速发展所积压的贫富悬殊也亟须缓解。

在这种背景下，习近平近年强调的“共同富裕”原则，就如同邓小平当年所强调的“改革开放”一般，将成为未来中国坚持社会主义发展政策路线的中心精神。今月《求是》杂志节录习近平从2012年11月至今年9月期间的数则讲话，主题强调共产党人“坚定理想信念是终身课题”，而“理想信念不坚定，精神上就会缺钙，就会得软骨病”。这其实已预示了中共未来的重点。

管治与中央集权

在实际治理上，习近平将可能更进一步强调中央集权的历史正当性及重要性。不少评论都认为，习近平治下九年致力于打贪、改革地方财政等各方面，实质上削弱了地方势力，不断强化中央集权。但从客观的角度而言，走向更高度的中央集权与改革管治两者对中共而言是密不可分。

事实上，历史上的大国并非不想中央集权进行管理，而是科技水平无法满足。古罗马帝国如此庞大，最终不得不将帝国分而治之，先是四帝时代，后来再收窄作东、西罗马两个帝国。其原因不外乎是资讯传递、科学管理等各方面存在科技上的局限。但反过来说，一旦科技解决了这些问题，中央集权集中处理问题的优势便会突显出来。我们现代所讲的大数据分析，不外乎也是一种中央集权而已。因此，习近平强调的治理现代化，从某程度上看，其实就是善用集中管理的优势，进行科学化的管治。