来源：联合报

联合报黑白集

两岸尚未兵戎相见，先上演神曲对决。马来歌手黄明志与澳籍歌手陈芳语合唱《玻璃心》，暗讽中国大陆小粉红，个人微博立刻被封杀。无独有偶，对岸也发行一首《坐上那动车去台湾》，歌词里刻意标定2035年，当然也敲碎一地玻璃。

动车神曲确有洗脑神效，平铺直叙不啰嗦。连大陆网民都酸，词曲只有胡同串子广场舞水平，却很快在抖音、微博上窜红。但2035年就要坐着动车来看阿里山、日月潭，掐指一算海底工程所需时间，攻台岂不就这几年？表面深情款款，却彻头彻尾是首恐怖情歌。

严格说来，《玻璃心》不算台湾制造；黄明志、陈芳语都是外国人，算在台湾帐上有点无辜。但这首拿政治嘲讽入曲的流行歌，MV上线两周点击就破二千万，被封“反中神曲”，对岸岂能安之若素？两人辩称没指名道姓，但歌词说人家热爱“蝙蝠、果子狸”，毕竟自甘下流，与动车的恐怖格调相去不远。

两曲都不是无缘无故。大陆民心急统浪高，但眼下不是时候，于是编个曲子安抚大家。台湾抗拒不了中国大陆崛起，只能靠酸人家两句，免得自己更脆弱的玻璃不知要先碎几回。

问题在，两岸的尖锐对峙，无法用自嗨歌曲解决。台湾政客每天嘴砲反中，北京只懂军机绕台，拆不了弹的危局，引爆只是刚好！