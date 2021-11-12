投鼠忌器，美国难逼台积电太过

来源：环球时报

作者：张逸豪

台积电近日向美国上交机密营业数据，笔者作为一名中国台湾半导体从业者，想谈谈自己的看法。

此次被要求上交数据的台湾半导体企业不只是台积电，环球晶、日月光和联电等也都在美国的要求范围内。美国此举显然是有备而来。

半导体被誉为“工业的粮食”，就像汽车需要引擎作动力一样，任何一个先进产业的发展，都需要半导体的辅助。半导体制造的年产值大概在数千亿美元左右，但是与它相关的所有终端设备，不论是电子系统还是消费性电子产品，却往往牵动数万亿到数十万亿美元的产出。因此，只要能够掌握底层的半导体制造，就能够很好地控制其他产业的发展。

台积电在2017年占据近7成先进制程（工艺）的市场份额，而三星则拥有近两成的份额；若单说最尖端的制程（工艺），台积电则拥有近9成的市场，剩下的1成市场则为三星拿下。只要得到台积电和三星的数据，就几乎可以了解所有产业的发展动向。

因为后疫情时代的来临，全球经济开始复苏，再加上科技发展对半导体产业的增量需求等，都将半导体供应推上新的高度。但如台积电此前的声明所示，确实有公司在不当囤货，导致市场的供需差异变得更大，让美国政府有理由去调查这些代工企业的出口数据和加工数据等，所以这些囤货的公司是一个很大的关键。

此前中美贸易战的白热化，让两国都有了同样的认识：只有掌握科技的基石，才是在未来的科技竞争中制胜的不二法门。所以在华为事件、中兴事件，以及中芯国际和大疆等中企被列入贸易清单后，中国大陆在加快推动布局芯片自主化，而美国则是从特朗普时期就开始要“让美国再次伟大”，让代工厂和制造业回流美国，未来阻止中国大陆发展，并巩固自己的半导体实力。因此，美国做出今天的举动也就可想而知。

不管美国有着怎样的图谋，上交的数据中是否涉及“敏感信息”，笔者认为，对台积电而言，都是不应该交的。

半导体是一个知识密集型、劳力密集型和资本密集型兼备的产业，这也是为什么该产业容易大者恒大，因为光是由“硅智财”所形成的知识壁垒就足以让很多公司望而却步。然而，台积电如果把所有的资料交出：第一，难保别人不会作逆向工程。可能原本需要多年攻克的原材料技术，很快就会被他人攻克。第二，台积电本身是一个高度重视客户权益的企业，这也是创办人张忠谋一再强调的一点，台积电上交营业机密的举动，肯定会影响到公司的信誉与名声。

台湾半导体封装测试工厂和晶圆加工厂的平均毛利率没有美国一些纯设计和自主设计自主生产的厂商来得高，能够像台积电这样维持代工毛利率在五成以上的台企简直少之又少。一旦台湾企业交出了所有订单数据、原材料进货数据，以及生产数据等，将会进一步削减台企的议价能力，让毛利率掌控在别人手上。

这些台企还将面对商誉受损及客户信任度下降的可能，尤其在中美贸易战的当下，大陆又有大半的半导体设计企业由台湾公司进行流片和封测。

在这种复杂的局面面前，笔者认为，台积电不会完全屈服，其“不会泄露客户敏感信息”的表态有一定的可信度。同时，美国也不敢对台积电赶尽杀绝。台湾“半导体之父”张忠谋曾经说过，台积电之所以可以占有最大的市场份额，其中的两个原因就是对客户信息的绝对保密，以及不抢客户生意。这对于其最大的两个竞争对手——三星和英特尔而言，无疑是很大的优势，因为三星和英特尔都是所谓的半导体封装测试工厂公司，集半导体设计、制造和封装能力于一身。这让其他同行的竞争者不敢完全信任他们，不愿意将其最高端的芯片交由他们代工，因此台积电也就成为这些企业的首要之选。这几年台积电一直都是遵循这样的原则，所以其市场份额始终都维持世界第一，相信台积电没有必要、也不打算去打破这样的承诺。

台积电在美国的市场还有两大竞争者，一是英特尔，二是同为纯半导体代工大厂的格罗方德（Global Foundery），如果台积电轻易交出数据，无疑会增加数据泄露的风险，难保美国政府会恪守其承诺，可能将交出的数据转交给这些台积电的竞争者，是故，台积电也不太可能将数据完全放手。

从美国政府的角度来看，台积电是苹果、洛克希德·马丁等一票美国公司的重要合作伙伴，支持着他们科技企业的发展，就像张忠谋所说：“台积电已然站在兵家必争之地。”如果美国政府把台积电逼急了，导致台积电选择另一边站，那也会造成美国的莫大损失，所以美国也会投鼠忌器，不对台积电要求太过。

（作者是中国台湾半导体从业者）