蔡政府打一场“代理人战争”？

来源：中时新闻网

作者：谭传毅

在历史中，两大敌对阵营经常会有代理人战争，冷战时期美苏两国经常打代理人战争，如越战与阿富汗战争。这次美中对峙也会有代理人战争，但美中两大强权的代理人是同一个：蔡政府。

从最近发生的两件事情说起：第一，美国海军行政专机搭载4位美国参议员、2位众议员、议员助理及2名军官共13人于9日傍晚降落台北松山机场。第二，11月5日，国台办依法对苏贞昌、游锡堃、吴钊燮等“台独顽固分子”实施惩戒。美中两强无独有偶同时针对蔡政府发动攻势。

蔡政府之所以变成美中共同代理人，原因有二：第一，台湾的地理位置距离大陆太近，但在美国势力范围之内，美国要保护战略利益。第二，台独势力成为美国刺激大陆的棋子，大陆必须教训美国的这个棋子，否则，统一就只是个永远无法兑现的口号。

美国是个以消费为主的市场，几乎所有的生产活动都外包给发展中国家，如今，战争也要外包了，这次是外包给台湾“代理人”。来台的美国13名政客就像个外包经理，奉了指令到台湾下单（战争）给民进党台独势力。

为什么要外包？因为本国生产成本太高，所以才要外包给生产成本低的地方。美国非常清楚，美中两国绝对不能打起来，因为两国都是核子大国，一旦开打，那是人类悲剧。

外包可以规避所有风险与责任，例如生产不良品的损失、加班的人力成本、工伤、企业社会道德与责任等等，完全由供应商概括承受，外包商不必花一毛钱。同时，外包战争还可以控制战争规模，降低美中直接冲突的危险。

一旦美国在台海开打代理人战争，就会引爆台湾人与大陆人之间的仇恨，然后美国持续贩卖武器给台湾，仇恨也继续增长。通过强势与优势媒体，美国得以主导转化国际与岛内民意走向，民进党当局借着仇中抗中转移执政不佳的事实，并获得国际支援。

因此，美国将坚定支援台湾，两岸最好持续仇恨，直到永远。一旦两岸军事冲突成为常态，那就是美国的成功，以后无论是共和党或者民主党执政，都可从中获利。

大陆将如何面对台湾这个“代理人”？现在中国大陆综合国力已不是昔日吕蒙，早可以展开决定性动作，只是还没有足以产生战火的借口。现在最怕的是蔡政府说错了话、做错了事，给了大陆合理化理由，那种场景将不敢想像。