腰缠十万贯又如何 物价飞涨让美国消费者不寒而栗

来源：彭博社

火力全开的消费支出在疫情期间帮助促进了美国经济复苏，但最近的通胀飙升可能会泼一盘凉水，至少在短期内会打压消费。

这是周五报告显示消费者信心意外下滑之后，一些经济学家得出的结论。消费者信心下降的主要原因是对物价飙升的担忧，可能预示未来几个月消费会放缓。

“近期内，短缺和物价应该会抑制通胀调整后的支出水平，”彭博经济学家Eliza Winger在一份研报中表示。“展望未来，风险很大，持续的价格上涨会影响消费者的通胀心态。”

密歇根大学消费者信心指数本月下跌，低于所有经济学家预期。并且报告显示家庭消费品购买条件急剧恶化，相关指标跌至1978年以来次低水平。

在密歇根大学的调查中，四分之一的受访者表示通胀降低了他们的生活水平，并由更多消费者提到住宅、汽车和耐用品的价格上涨。这与前一个月相比有明显变化，当时只有五分之一的人提到生活水平下降。

“鉴于在通胀上升和悲观财务前景方面的消费者情绪，购买条件在11月初大跌不足为怪，”富国银行经济学家在一份报告中说。“消费者支出已经开始从商品转回服务业，但从金额上看，这些情绪对前景至关重要。”

10月初发布的一项研究认为，消费者预期指数的下滑暗示美国经济处于衰退状态，尽管美国就业和薪资的增长发出相反的信号。

虽然工资正在以创纪录步伐增长（因公司努力吸引新员工），但通胀正在侵蚀购买力。10月份通胀调整后平均时薪同比下降1.2%。

“企业能够将更高的投入成本转嫁给消费者，以避免利润受到冲击，”富国银行经济学家在报告中说。但鉴于消费者对家庭财务状况的悲观预期，企业“可能很快就会遭遇阻力。”

不过，许多美国家庭在疫情期间攒了不少钱。即便抗疫纾困已经结束、物价正在上涨，但随着假日季来临，仍有很多被压抑的需求有待释放，尤其是高收入家庭。

宏观经济咨询机构Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson在一份报告中表示，“如果这次消费者信心下降之后跟着出现支出疲软——这才是关键——我们会感到惊讶。”