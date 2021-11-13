台媒：经贸灰犀牛证明蔡政府无能

来源：台湾《中国时报》社论

中国大陆海关统计，今年前10个月两岸贸易总额达2662.9亿美元，年增率27.8%；台湾对大陆顺差1394亿美元，较去年同期1131亿美元明显扩大。依台湾海关统计，陆港出口占比2015年为39.0%，2020年达43.8%，台湾对陆港出口依赖度持续加深。此显示“反中”的蔡政府执政5年后，两岸经贸反而“亲上加亲”，令人费解、忧心。

依赖大陆 蔡政府无力解决

专家用“黑天鹅事件”形容发生机率很小、且难以预料的事件，一旦发生却会造成难以承受的巨大伤害，例如2008年金融海啸。也有专家认为“黑天鹅”虽然可怕，但机率不大，领导者更应该重视的是存在于眼前，几乎确定会发生，但大家无视其存在，就有如一只灰犀牛正朝向我们奔来，领导者却习以为常不想处理，眼睁睁地看著灰犀牛迎面冲撞造成巨大伤害，“全球暖化”就是典型的“灰犀牛事件”。

在两岸关系恶化当下，两岸经贸已成为一只迎头而来的庞大“灰犀牛”。蔡政府若继续往台独方向迈进，又积极充当西方世界围堵中国大陆的棋子，一旦大陆更加强大、西方无力干预两岸事务，北京就可能以激烈手段逼迫统一，而对台湾贸易和经济造成巨大伤害。蔡政府对此巨大风险却视而不见、坐令风险继续扩大，令人匪夷所思。

马政府时代，因主张“九二共识、一中各表”，北京不管是否接受，至少没有反对；两岸往来热络，大陆对台善意日益增加，没人担心大陆会武统，或以两岸贸易为武器逼迫台湾谈判统一，台湾确实享受了“和平红利”。但蔡政府拒绝接受九二共识，两岸关系恶化，大陆武统呼声高涨，农产品对陆出口遭严格对待，需接触市场才容易发展的服务业发展受限，台湾早已付出相当的经济代价。

在两岸政治风险升高之际，理性选择应该是分散货品出口风险，均衡地向全球其他各地出口。蔡政府却反其道而行，放任两岸贸易持续升温，对大陆出口依赖继续提高。在马政府时代，民进党倾全党之力批判马政府倾中、市场依赖大陆，必须分散风险；自己执政后，不仅继续增加对陆依赖，还厚顏无耻地瞎扯是“大陆依赖台湾”，完全忘了对马政府的批评。

想台独就要降低出口依赖

其实，蔡政府并非不想分散风险，上任后也提出“新南向”政策，耗用大量资源想让贸易转向东南亚和印、纽、澳等地，但成效不彰。显示只要大陆经济继续增长，两岸经贸的紧密度就只会进一步提高，根本无力扭转，印证了国际贸易理论中的“重力理论”─贸易量和距离远近成反比、和载体大小成正比。在两岸距离如此之近、陆方规模如此巨大之下，两岸经贸将只增不减。

蔡政府若承认两岸经贸的增强难以扭转，就必须改善政治关系，不让北京有机会以激烈的经贸手段作为报复或逼降台湾；若不愿放弃往台独的道路发展，那就必须使尽洪荒之力，尽可能降低对大陆的出口依赖，否则两岸关系进一步恶化，北京若使出对抗手段必使台湾经济损失更大。只有不负责任、缺乏理性的无赖政府才会一方面追求独立，另方面继续提高对陆出口依赖，藉以获得亮丽经济表现，却罔顾全国经济承担更高的风险。

或许有人认为，台湾对大陆出口是以加工出口使用的电子零组件为主，北京若拒绝进口台湾货品，将严重冲击本身出口，甚至影响经济成长。这种看法似乎有其道理，但其实忽略了一个事实，即大陆经济对出口的依赖度已大幅降低，GDP中出口占比已从2006年的36.04%快速下降到2020年的18.50%，再过几年大概就会接近美国2010年代的平均13%。更何况除了高级晶片以外，大概都可以轻易在海内外找到替代品。

两岸经贸的灰犀牛正迎面而来，无力处理这个问题的政府，是一个陷未来于险境的无良、无能政府。