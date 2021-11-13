交流变成渗透 民进党恐共症又发作？

作者：刘新圆

报载台湾教育部接获陆委会函，指出中国大陆在清大成立新竹办公室揽才，有意窃取台湾高科技机密，违反两岸关系条例规定，因而要求该办公室立即停止运作，并即刻撤离。行政院长苏贞昌表示，大陆谋台日急，利用各种手段制造混乱、窃取资料，民众要注意自己的“国家”自己救，处处防御，同时也会要求各机关单位注意此事。

苏贞昌的发言，让人觉得似曾相识，不就是白色恐怖时期的“小心，匪谍就在你身边”吗？这个尘封了快半世纪的惊悚记忆，竟然在21世纪已自诩民主深化的台湾被唤醒，还是由堂堂阁揆耳提面命，真令人错愕。

所谓处处防御，从报道上看，大概是要防止中共“渗透”进行两件事，一是窃取高科技机密，另一是制造混乱。保密固然重要，但像欧美等国都是明确针对有劣迹的对象，台湾却是稍有风吹草动就以国安为由，大张旗鼓地打压两岸交流，似有小题大作之嫌。假如一点小事就可以怀疑人家渗透，那么任何来往都存在风险，既如此，何不回到动员勘乱时期，彻底中断两岸交流？

至于制造混乱，就颇令人费解了。共产党在台湾，除了国共内战期间曾煽动一些小规模的内乱之外，就没掀起什么大浪。近20年间，大陆样板戏在台公开演出，台北街头也偶有汽车挂五星旗宣扬共产主义，民众早已见怪不怪。苏院长未免低估了台湾民众的免疫力，高估了中共的统战力。

反观民进党，要利用民族主义，挑拨两岸关系，却是易如反掌。就在清大事件发生没几天，民进党立委范云就与经济民主连合、台湾学生联合会召开“莫让两岸清华一家亲，成为台美战略互信破口”记者会，以两岸清大交流照片做为校方知情的证据。

不是说自己“国家”自己救吗？怎么又扯上台美战略了？至于区区几张照片就扣人红帽子，更是可怕，让人想起文革时期的红卫兵。在风声鹤唳、草木皆兵的绿色恐怖气氛下，大概许多单纯的两岸交流活动都会吓得不敢举办吧？

犹记得1990年代李登辉曾在造势场合大声说，台湾人不是被吓大的，引起不少民众的共鸣。此话至少有两种意思，一是台湾人够勇敢，不怕中共文攻武吓，另一则是叫统派闭嘴，不要拿中共的武力威胁来吓唬台独。弔诡的是，如今民进党竟然学习他们批判的对象，处处拿中共吓唬人民，而且青出于蓝。

千万别小看绿色恐怖的效应。最近就有朋友常看政论节目，耳濡目染下，竟然天天都在忧心中共打过来。平心而论，大陆入侵台湾的机率比空难、大地震还低，如果不是当权者有意灌输恐怖思想，也不至于把民众吓到杞人忧天的地步吧？

如今，连教育部长也来参一脚。一方面轰清大完全不管理，另一方面又说要严加盘查。部分学校质疑违反学术自由，部长则说必须以不抵触法律为前提。既然如此，也请教育部长好好注意，民进党不只一次在校园办政治活动，近日更公然在台北大学开办公共政策研习班，是否违反《教育基本法》第6条之“学校不得为特定政治团体从事宣传或活动”？请部长以身作则，用同一标准对待触法者，否则，就是对教育最坏的示范。

