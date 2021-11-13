为什么不能用竞争来定义中美关系？

作者：郑真

中国和美国11月10日在联合国气候变化大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。根据宣言双方同意建立“21世纪20年代强化气候行动工作组”，中美将在减少二氧化碳排放、减少甲烷排放等多个方面加强合作。

消息一出，路透社、彭博社、美联社、华尔街日报等全球各大媒体纷纷称此举出人意料。

前不久在英国举行的气候问题领导人峰会上，美国总统拜登抨击中国国家主席习近平没有现场出席气候峰会是巨大的错误，他称对习近平没有现身二十国集团峰会和气候峰会感到失望。美国国家安全顾问沙利文也表示，中国在应对气候变化问题上“非常不合群”，中国消极应对气候问题的立场“令人困惑”，美方会持续向中国施压。

在美国对中国的批评声中，东道主英国甚至没有为中国提供领导人视频与会发表演讲的通道。中国官方媒体一致批评拜登在气候问题上空谈。

在这样的氛围之下，中美发布联合宣言确实非同寻常。

但是细看这份宣言的内容，和2021年4月的中美应对气候危机联合声明有诸多重合之处。这一声明是美国总统气候问题特使克里在上海同中国气候变化事务特使解振华举行会谈后发布的。拜登政府上任以来，克里先后两次访华谈判气候问题。中美此番宣言应该是早就敲定好的内容。

从这个层面看，中美联合宣言也并非横空出世。

一边是互相批评，一边是合作。中美现在已经不是在一些领域合作在另一些领域竞争，而是在同一领域展现出合作竞争同时高频进行的状态。

这样的局面是极其矛盾的。中美有合作的必要，但美国不断示强给舆论造成的印象是美国施压下中国做出改变，中国也必然会有反制动作，一旦控制不好就会滑向轮番示强的深渊。当中美互相批评时国际社会基于观望心理也不会极力促成国际共识。在争吵的氛围下合作的效果会大打折扣。各种混乱信号冲击下，各方对中美关系的信心会越来越低。

虽然以往常用“竞合”来形容中美关系，但是如此跨度的竞争与合作着实是令人担忧的。

拜登政府上任后提出了竞争、合作、对抗的三分中美关系主张，称与中国在应该的时候竞争，在可以的时候合作，必要时则对抗。

而中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪10月6日同美国国家安全顾问沙利文在瑞士苏黎世举行会晤后，中方通稿称中方反对以“竞争”来定义中美关系。

对抗是比竞争更为严峻的事态，中方单独提出反对竞争而不是反对对抗是值得深思的。

对抗的危险性使得中美双方都不敢轻言对抗。但竞争走向对抗只有一步之遥，竞争的常态化才是中美关系的危险状态，既不合作也不对抗的竞争状态是一种僵局。频繁确认竞争和提及竞争容易让双边关系走向以竞争名义的对抗。

管控两国关系需要慎言竞争，在没有必要对抗的时候儘量向合作靠拢，在合作的时候尽量营造良好环境。