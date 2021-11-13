美国“B3W计划”对抗中国“一带一路”并不现实

作者：许辉

美国总统拜登在2021年七国集团（G7）峰会上提出的了“重建更好世界”（Build Back Better World，B3W）计划宣称，将会在2035年前，协助发展中国家兴建价值40万亿美元的基础建设工程，其目标是反制中国的战略影响力和“一带一路”（BRI）倡议。

自中国开始实施“一带一路”倡议以来，欧美多国政府和各类智库普遍对“一带一路”倡议持否定态度，其中美国政府和智库的反对声音最大。拜登政府上台后，中美关系没有改善迹象，拜登政府继续抨击“一带一路”倡议不透明、腐败、定价过高、劳工违规、给发展中国家带来债务陷阱等等。

B3W计划就是拜登政府推出的对抗“一带一路”的最新尝试。最近，拜登政府开始大力宣传B3W计划。10月，美国代表团出访南美厄瓜多尔、巴拿马和哥伦比亚三国，推销B3W计划。不久前，由美国副国家安全顾问辛格（Daleep Singh）率领的代表团在非洲塞内加尔和加纳展开了一次“倾听”之旅，与两国讨论的项目包括在塞内加尔建立一座疫苗制造中心、加强可再生能源供应、贷款鼓励女性拥有企业，以及缩小数码鸿沟等。据说，美国在两国已确定了至少10项有望发展的项目。今年年底，美国还将派出另一个代表团访问亚洲，目前具体国家尚未公布。

此外，拜登政府也计划在明年初举办一次正式启动B3W计划的活动，并计划明年1月对全球5到10个大型基础建设项目进行投资。11月初，借出席第26届联合国气候变化大会（COP26）的机会，拜登还亲自上阵，向与会发展中国家积极推销B3W计划，称这项计划为世界各国提供了一个有别于“中国方案”的选项。

拜登政府希望将B3W计划打造成由民主国家主导、高标准、价值导向的透明基础设施伙伴投资计划。美国将向发展中国家提供全方位的金融工具，包括股权、贷款担保、政治保险、补助和专业技术，并聚焦气候、卫生、数字科技及性别平权四大领域。

拜登政府称，与中国的做法不同，美国不会要求接受国签署保密协议或可能导致日后接受国失去港口和机场控制权的协议，B3W计划支持的基建项目将以最高标准推进透明度、反腐败、财政能力可持续性、劳工权益和环境保护等目标。

中国“一带一路”倡议涵盖的项目已超过2,600个，总额达3.7万亿美元。从目前态势看，B3W计划想要挑战“一带一路”并不现实。与“一带一路”相比，B3W计划仍存在不少不确定性和问题：一是美国最终能投入多少资金仍是未知数；二是G7各国的同步协调问题；三是发展中国家的合作意愿问题，目前看多数发展中国家希望和中美都保护良好关系，并不愿意在“一带一路”和B3W计划中选边站。

近几年，“一带一路”倡议本身也在转型，开启的“健康丝绸丝路”越来越关注环保问题。在9月21日举行的联合国大会上，中国国家主席习近平承诺中国“不再新建境外煤电项目”，与此同时，中国还将大力支持发展中国家的能源绿色低碳发展。

在中美全面对抗的大背景下，拜登政府不但在民主、人权等美国传统优势领域打压中国，也在科技、数字、气候等领域与中国展开竞争，打造美国更加负责任的大国形象。同时，美国也把目光对准中国的优势领域，其中基础设施建设就成了美国下一阶段对抗中国全球影响力的重点领域。