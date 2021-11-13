若在大陆，陈时中早被免职N次了

台湾卫福部长陈时中饮酒高歌的影片在两岸社交媒体上疯传，引起骚动。一如所料，民进党继续奉行委过于人的策略，将问题向中共推卸。民进党立法院党团指这则影片是去年6月15日拍的，当时防疫成功；民进党声称这则影片最早出现在大陆微博“台湾傻事”帐号，之后再被疯传，民进党“断定”是大陆“假讯息乱台”。

身为中央流行疫情指挥中心指挥官，对此事陈时中不能轻描淡写地带过，首先，陈时中声称影片中的聚会是在2020年6月15日，有没有同场之人、甚至场地营运者可以作证；如果没有，单靠民进党和陈时中一面之词，以民进党充斥虚言假辞、造伪粉饰之往绩，岂能以此来取信于公众？

大陆社交媒体为何会广传陈时中之影片？因为自疫情爆发后，大陆的官员上至国家领导，下至地方市长区长、卫健委主任，无一不警惕防范，朝兢夕惕、亟力防制疫情。稍有疏虞，小则被记过处分，大则被降级解任。防疫不力要问责，官员尽力要求自己有耻且格、战战兢兢、绝不敢偷安苟且，更不敢接受公司宴请。

今年4月北京市纪委监委公开通报北京卫健委副主任因四次接受公司宴请以及收受一箱茅台酒而被处分。单是本年7、8月大陆郑州、南京、扬州、张家界、烟台等地共有72名公职人员因防疫不力被追责问责，其中，南京、郑州、广州三市的卫健委主任被免职。

就算不谈是否有违法违规的问题，大陆网民对于陈时中酣歌起舞感到极为诧异，曾自称“防疫优等生”的台湾，其卫福部长到底是名综艺节目的表演者，还是一名术业专精、为民衡虑困心的医生？这可能是两岸民众共同的疑问吧！如果大陆一名卫健委主任在疫情期间被拍下这种闻歌起舞的影片，然后被传到社交媒体，早就被免职了N次。

陈时中对于影片热传反问国民党，“是喝酒就要下台？还是唱歌就要下台？”不点出喝酒唱歌的时间、空间和人物，这种诡辩不值得一驳。民进党将本身官场的流弊通病完全怪罪于大陆的社交媒体，反指是中共的“认知作战”，要交法制组处理，这是意料之内。但民进党要把事情拉高到中共“认知作战”时，至少要证明影片的人物、场地有何造假之处、其中有没有被人恶意修改，如果没有证据就不该拿中共来混淆视听。

陈时中是台湾防疫的“名片”，这种荒诞行为可真是让民进党政府自曝其短。

（作者季霆刚，上海东亚研究所兼职研究员、大陆全国港澳研究会会员）