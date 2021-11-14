台湾被推向代理人战争？

来源：台湾《联合报》

作者：杨永明

最近有关两岸战争的政治人物发言与西方媒体报道，已到不胜枚举的程度，从是否会打，到时间预测，甚至各种攻台剧本应有尽有。美国会议员今年已提出十多项涉台法案，至于美国官员与国会议员访台也是频率大增，似乎都有前往战争前线的感觉，乘坐美国军机来台已成常态。

同时，美国频打“台湾牌”，高调支持台湾参与联合国和代表处正名，摇摆在战略模糊与战略清晰之间，拜登连两次说出对台湾安全有承诺，让蔡英文与民调都相信美国会出兵协防台湾。为何有这些大幅变化？美国国会议员说是因为关注台湾民主与自由，美国官员说是由于中共军力发展，忧心两岸和平与台湾安全。这些或许都是正当理由，但是仅只如此吗？

另一种有历史与实例支持的理由，则是美国将台湾视为棋子，或是特朗普口中的笔尖，将台湾视为代理人，用以试探与刺激中共，亦即“代理人战争”（proxy war）。代理人战争自古就有，冷战时期因核武器出现而广被运用，是指强权为避免与对手直接交战，或不愿发生全面战争，为打击和消耗敌人，设局利用第三者来代替战争。

台湾为何可能会被推向代理人战争？首先，主要肇因于中美权力关系的变化，现状霸权为压制新兴强权，但要避免直接军事冲突引爆核战争，转而运用代理人战争策略。美国各界这两年高举中国威胁论，将中国视为对手，而两岸关系紧张与台湾民主化，正好提供代理人战争的最佳场域。

其次，除了中美战略竞争的结构性因素外，利益团体的代理人战争也是重要因素，特别是美国的军工复合体，长久依靠美国国防与国际军火的庞大利益结构；但是美国国防预算逐渐下降，军火制造商的研发经费与采购订单也大不如前，军工复合体急需建构美国新敌人及新代理人战争。

美国军工复合体的生态复杂，从军火商上下游企业、国会议员、退休官员及智库等，近年多份有关两岸军事评估报告及国会涉台法案都有其身影。例如日前美国会共和党参议员提案“台湾威慑法案”，欲提供军事融资贷款20亿美元给台湾购买美国军备。同时美国海军部长戴杜罗说，中国大陆以和平或军事手段接管台湾，是对美国经济安全的最严峻影响，事实上，戴杜罗17年前成立一间专门做美国国防部生意的科技公司，他可谓就是军工复合体的一部分。

第三，美国民粹沙文政治日渐扩大，个别政治人物为权力斗争或标榜政绩，从特朗普、彭斯、蓬佩奥到布林肯等，不断扩大台湾牌的边际效益，也如他们期待的引来中共的强烈反应，例如日前王毅与布林肯在G20会面时，王毅曾说台湾问题一旦处理失误，将对中美关系造成“颠覆性、全局性破坏”，但前日布林肯回应表示，如单方面武力破坏两岸现状时，“许多国家将采取行动”。

值得注意的是，代理方的内部配合或内生诱因，也是大国得以挑动代理人战争的关键因素；甚至部分代理人战争是代理方主动挑起，大国被动卷入或被借用。就台湾而言，台湾政治变迁与两岸关系变化，一直是美陆台三角关系的两个重要自变项，敏感牵动中美关系与台海和平。例如，陈水扁发表一边一国主张后，中美采取共管台海稳定态势；而今蔡政府与拜登团队似乎在比赛刺激北京，迫不及待要踩踏那条“深红线”。

台海战争没有赢家，对台湾是破坏伤害，对大陆是发展受阻，对美国是霸权衰退。然而在中美强权竞争、美国军工复合体及政治人物操作下，台湾恐难逃被推向代理人战争的命运，期待各方能以“聪明、务实、谨慎”态度，真心对待台湾与两岸的现在与未来。

（作者为国安会前副秘书长）