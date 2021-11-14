“通胀海啸”忧虑浮现 经济民生提防冲击

来源：明报

明报社评

环球通胀加剧，美国最新消费者价格指数“破六”，升见近30年新高，欧元区通胀率亦超过4%；内地方面，上月工业生产者出厂价格(PPI)同比上升13.5%，反映上游原材料及能源价格上涨，预料将传导到下游领域，推高消费品价格。各地通胀升温，因素不尽相同。华府一直声称，美国通胀上升是疫下复常“短期”现象，然而种种迹象显示，供应链问题不会短期内解决，亦非推高美国通胀唯一原因，华府过度派钱印钞后患无穷，最近已开始有人担心，一场“通胀海啸”正在酝酿。香港是高度开放经济体，外围粮油价格飈升，必定打击本地经济民生，不少市民已感受到食品涨价压力，稍后更要面对电费车费加价，港府不能因为近期经济数据相对良好，低估通胀危机。

能源粮食价格急升

供应链问题非短期

全球疫情持续，疫苗分配不均，直接影响不同地方经济形势。欧美抢闸复常，消费需求全面恢复，但很多新兴国家仍受疫情之苦，为了防疫无法如常生产，全球供应链打乱，供求严重失衡，成为近半年环球通胀升温一个重要因素，影响遍及衣食住行。美国是能源高消耗国，汽油价格飈升，民众只能“硬食”；欧洲依赖俄罗斯天然气供应，冬季供暖需求尤大，天然气价急涨对经济民生影响巨大。早前内地多个省市拉闸限电，成因不一而足，部分依赖煤电的省市出现电荒，原因正是煤价急升影响了正常供电。

除了能源，粮食价格升势同样令人忧虑。联合国粮农组织表示，谷物菜油持续涨价，全球粮价指数上月升见10年新高，按年上升超过三成。全球两大化肥商警告，化肥价格急升可能持续一段时间，意味农户成本将进一步上升。国际棉花价格今年升近五成，制衣业成本急增，最终必然转嫁消费者。今年以来，欧美多国官员常称，经济复常走出疫情，通胀加剧乃必然但短期的过渡现象，随着供应链复元，通胀自然见顶回落，很多市场人士亦深信不疑，惟最新通胀数据却显示，现实并非如此。陆续有西方大企业高层表示，发达工业国的通胀及供应链问题，将持续一段时间。

当然，全球通胀升温，不代表各地情况完全一样，除了国际供应链问题，一些本地因素同样发挥作用。举例说，英国通胀加剧，便跟脱欧后货车司机等人手不足、影响正常货运及运输成本有关；中国PPI急升，则跟早前电荒打乱短期生产供应有一定关系。至于美国通胀恶化，劳动力短缺是一个重要因素。虽然美国失业率比去年疫情高峰时显著回落，可是劳动人口远未回到疫前水平，这两年华府大派现金，不少人宁可靠失业救济或其他津助，甚至炒股赚钱，未有重新投入就业大军，企业请人有困难，唯有高薪抢人，导致工资成本上涨。欧洲通胀未如美国严重，原因之一便是劳动市场恢复相对好一些。此外，华府极度宽松的财政政策及货币政策，亦为通胀添柴加薪。

疫情爆发以来，西方国家为救经济，一边大洒银弹，一边大举量化宽松印钞，当中以美国力度最大，无论债务和财政赤字规模皆急增。拜登上台后，华府更一再推出金额以万亿美元计的振兴方案、基建方案。美国通胀数据不似预期，白宫最近调整口风，总统拜登表示扭转当下通胀是政府首要任务，惟同时强调基建方案有助提升竞争力，长远还可降低货物运输成本、平抑物价，云云；财长耶伦则尝试向市场派定心丸，强调联储局不会容许1970年代高通胀困局重演，同时又称现时通胀高企情况，“不会持续到明年之后”，换个这角度看，这其实间接承认了高通胀时期，将比之前所说的要长。

金融海啸以来，美国投资者已对量宽印钞和超低息环境“上瘾”，联储局每次推动货币政策正常化，市场例必波动，过不了多久，正常化又要止步。联储局本月初宣布“收水”逐步缩减量宽规模，实际只是放缓印钞步伐，加息至少要等到明年6月之后。美国经济放缓，通胀恶化到什么地步，联储局才会加快加息步伐，外界并不清楚；美国债务庞大，就算当局有决心顶住市场压力加息，亦要考虑加息对政府债务和借贷成本上升的影响，种种客观条件，都令人关注当局加息抗通胀的回旋空间有多大。

电费车费样样加

香港民生添压力

有“末日博士”之称的经济学家鲁比尼，曾准确预测金融海啸发生。今年较早前时候，他已警告美国面临滞胀威胁，倘若局面恶化，可以引发债务危机。最近一些西方财经界评论，甚至谈到“通胀海啸”的可能。通胀危机会否朝最坏方向发展，现阶段难以断言，然而通胀预期本身，足以影响企业和消费者行为，当人们怀疑政府控制通胀的决心，就有可能改变消费及做生意模式，结果令高通胀自我实现成真。

通胀将是明年环球经济最大不确定因素，香港要有应对准备。虽然本港通胀率最近只有1.4%，跟内地水平相若，可是市民已开始感受到粮价上涨，随着明年电费、巴士及港铁加价，本地通胀压力将进一步上升。全球经济放缓，明年本港经济增长，很难像今年般有望达到6%的亮丽水平，政府必须居安思危，以免被高通胀杀个措手不及。