气候宣言好兆头 习拜会成果可期

来源：星岛日报

星岛日报社论

中国国家主席习近平与美国总统拜登将于香港时间周二早上举行视像峰会，在此之前两国突然发表联合宣言，合作应对气候暖化，为习拜会带来良好预兆。中美能达成此协议，皆因可各取所需，拜登赢得面子，在气候问题上确立领导全球的形象，中国则得了里子，让美国承认中国可与其平起平坐，更要调整一面倒遏制中国的政策，对华作出实质让步。虽然拜登对中国会实行既合作又遏制的策略，但中国面对的国际压力可望减低，将可腾出更多精力，解决经济发展和人民福祉问题。

中美上周三突然发布《强化气候行动联合宣言》，令外界感到诧异，皆因拜登在一个星期前，还公开指责习近平没有出席联合国气候大会，中美代表却在气候大会前及开会期间密集商讨，最终达成联合宣言，联手应对气候暖化，两国将全方位合作，降低甲烷排放、淘汰燃煤发电、开发洁净能源、打击伐林等，并成立工作组。

拜登欲挽面子 中方顺水推舟

中美能达成此协议，皆因双方都可因此得益。对美国而言，拜登可提升其“气候总统”形象。他上任以来一直在国内及国际力推新能源、对抗气候暖化政策，有意借此成就个人历史地位。现在拜登能令全球排放量最大的中国与其合作，并发表联合宣言，显示美国有力促使对方为气候作更大努力，“气候总统”不只是摆设，而是真正能带领全球的领导人。

拜登近日力求振兴威望，皆因受阿富汗狼狈撤军所累，面子大损，在国内则因通胀高升、港口挤塞、经济放缓而导致民望跌至上任以来新低，须利用一个突出的政绩抬高声誉，中美气候宣言就有这作用。

对中国而言，即使没有中美联合宣言，在对抗暖化、减排节能亦必然会尽最大努力，此因中国无论在经济及民生上的高耗能，根本难以长期持续，这只会令全球能源价格高企、中国企业变相为能源生产国打工，而且高耗能带来高污染，亦是难以承受的重担，为人为己都必须加力节能减排。与美国发表联合宣言，合作减少甲烷排放、洁净能源转型等，只是顺水推舟之举。

对中国而言，联合宣言具有更重要意义，就是同时显示美国结束四年来一味只图打压中国的单边主义，中美关系大环境亦将进入既对抗亦合作的新阶段。

美国自前总统特朗普四年前向中国发动贸易战后，就不断在经贸科技、民主人权、台海、南中国海等议题遏华，将中美推向冷战边缘，拜登今年初上台后，仍贯彻这政策。然而，他近月在气候、购买美国货和地缘政治问题上，却有意寻求与中方合作，并释出善意，又表明会更改政策，望与中国经贸重新挂钩，并且不会再谋求根本转变中国体制等。

遏华策略有变 减恶斗免耗损

拜登不断释出善意，才促成中美气候联合宣言，故这不止代表中美气候暖化的合作，而是显示中美关系由美国只图一面倒打压中国，转变为美国对华既有遏制亦有合作的新阶段。

当然，中国也不会天真地以为拜登对华政策全面改变，他虽寻求与中方在气候、地缘政治合作，但仍积极在台湾议题、南中国海军事议题上大玩小动作，中方愿与美国达成气候宣言，只是令中美关系大环境得到改善，减少为与美恶斗虚耗精力，以集中精神解决经济发展和社会民生问题，这些才是中国国力、民族复兴的根本。

中方亦是在这策略下，才同意美方的多次请求，举行两国最高领导人的习拜视像峰会，让拜登借此提振声望，中方则有望取得美国的实质让步。习拜峰会前夕已传出，双方在会后可能分别重开驻休斯敦和驻成都领事馆、中美正商讨相互降低之前两三年额外征收的关税，美方并可能放宽中国人赴美的签证限制，中方则或会同意建立中美核武对话等。在中美各取所需下，习拜会的成果可期。