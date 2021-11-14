推行“疫苗护照”要谨慎和公平

来源：香港01

01观点

政府专家顾问、香港大学微生物学系讲座教授袁国勇日前建议在本地推行“疫苗护照”，亦即要求市民出入公共场所前须出示疫苗接种记录。他认为两剂疫苗接种率要到99%以上才能避免跟内地或海外“通关”后再引爆，并且直斥“不合作的人始终不合作”，故此希望政府能有进一步行动来鼓励全民接种。

截至本星期四（11月11日），本港已接种第一剂及第二剂新冠疫苗的人口分别为465.88万人及446.31万人，各自约占去全港人口的69.2%和66.3%，并且当中也只有20岁至59岁组别的接种率高于七成。另外，免疫力弱病者和长者、医护人员、长期病患者、边境工作人员等较高感染风险人士该天起亦可获安排免费接种第三剂疫苗，首天接种者有1.68万人。

须做好辨伪与疫苗供应

袁国勇多次提出香港应该仿傚以色列的“疫苗护照”政策，但其发言重点主要是强调当地民众须先提供核酸检测阴性证明才能进入公共地方或食肆，而类似措施在法国、义大利、德国等欧美地区亦有推行。监于这些地方出现了一些伪造文书或应用程式，日后本港若真有意推行“疫苗护照”，必须先认真处理好辩伪问题，避免再发生类似“安心回家”程式的案例。

更加重要的是，以色列其实在上月曾经更新它的“疫苗护照”政策，规定只有半年内曾接种两剂疫苗或已接种第三剂疫苗者符合资格，结果对不少未及接种第三剂疫苗的人构成相当困扰。考虑到抗体数量会随着时间消散，这种更新“疫苗护照”标准做法在科学上不无道理，可是如果袁国勇的建议包括引入此项措施，港府一定需要确保疫苗长期供应没有问题。

伦理要求确保平等执行

世界卫生组织一个工作小组曾在今年2月撰文探讨过“疫苗护照”的伦理考量，指出应该“采取措施以降低对未获得认证人员造成的潜在伤害，防止对其产生过重的压力以及违反个人自由和权利方面的规定”。去到8月，世卫又公布了《COVID-19证书数字文件：疫苗接种状态》，重申电子版本“疫苗护照”须避免对无法获得特定软件或技术的人造成不平等。

无奈以特区政府在推广“安心出行”应用程式及安排检疫豁免群组方面的往绩来看，官员在设计相关政策上往往都是做不到公平看待，既没有留意到一些弱势社群特殊需要，同时也有意无意地在制造漏洞与纵容“特权”。坊间之所以有人对推行“疫苗护照”欠缺信心，其中一个主要原因恐怕正是如此。