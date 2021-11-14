来源：中时电子报

作者：王钦

最近的两岸舆论场因为一些小波澜而变得热闹，这主要是来自于一系列有意无意的乌龙事件，先是大陆商务部发了一则通知，鼓励民众储存生活必需品，这迅即引发大陆民间巨大反响，各地都出现民众抢购现象，社交媒体更是充斥着各类风雨欲来的猜测，以为两岸之战一触即发。在此基础上，一些不负责任的媒体也开始推波助澜，纷纷报道各地刊发的一些物资储备性质的通知，进一步巩固了民间对战争即将到来的认知。

如果认真看一下这些报道所涉及的文件原文，就会知道此事的荒诞，因为相关文件都明确载明是针对今冬明春的生活必需品保供稳价，而此类文件也不过是每年的必备功课，并不鲜见。当然，也不能完全将这一系列事件视而不见，错误的解读和民众的抢购固然荒诞，但民众对两岸紧张局势的深信不疑却也是客观存在，亦即大陆民众已经充分认知到两岸必有一战，并随时观察着可能出现的蛛丝马迹，这也是当下两岸问题的重大隐忧之所在，且不论大陆官方到底打算坚持和平统一到何时，起码在大陆民间来看，已经基本放弃。

这种悲观态度其实也在台湾学界广泛存在，但他们不至于被抢购风潮所迷惑，他们更在意的是官方场合传递出的微妙讯息，比如这次中共十九届六中全会，或者明年的两会和二十大，都是他们观察的重点。即便是这次全会公报基本没有触及两岸话题，但依然被很多学者解读为后续统一进程势必要启动。

从这个角度也可以看出，无论是大陆民间还是台湾知识界，其实对大陆的对台政策意图还是缺少必要的常识，对两岸统一进程也是流于自我想像。人们总是想当然尔的认为，大陆会以某种迅雷不及掩耳的速度让台湾猝不及防，进而快速实现统一进程，但人们却忘了，战争本身只是这一进程的倏忽一瞬，后续的国际斗争、台湾内部的民心之争，都要从长计议，基于这一逻辑，探究军事上的快慢，比如7天还是3天，反而是一些枝节问题，并不会影响大局。这些年来发生在世界各个角落的战争场面，比如阿富汗战争，美国固然快速取得了胜利，但却也因此身陷20年的泥淖，最终也无法全身而退，这个教训就告诉我们，单纯的军事视角无助于理解两岸问题的解决思路，因为这涉及到更为广阔的政治和社会议题，后两者远比军事要复杂得多。

除此之外，人们也必须认识到，大陆对待统一也从来不会搞阴谋诡计，更不会偷偷摸摸，易言之，不会有什么闪电战，不会有突然袭击，更不会有斩首行动，这种战术动作不在大陆决策层的思考范畴之内。相反，大陆会以更为明确的行动昭告天下，将采取终极行动，真要到了那一天，大陆首先会通过权威舆论，也就是《人民日报》发布连篇累牍的社论和评论，阐明大陆的态度，也会发布面向台湾民众的通告，做最后的劝说，因为对大陆来说，武力只能是最后手段，即便是最后时刻，也希望能有所转圜。也只能等到那个时候，才会有后续的战争动员和军事行动。基于这一逻辑，外界大可不必拿着放大镜四处寻觅可能的蛛丝马迹，最后也只能是庸人自扰。

