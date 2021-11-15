冒险上马基建大工程 印度在中印中段边境作何打算？

来源：香港01

作者：茅岳霖

到11月中旬，印度政府、印度最高法院仍在就在建的查丹（Char Dam，也作“查尔达姆”）国家公路的扩建问题争论，印度当局在地质环境恶劣的中印边境地区将该公路5.5米的宽度拓宽到了10米，这种强行开山、加速地质灾害的安排虽然引发了地质、环保专家的不满，但印方还是以“国防安全”，“有利军队调动”为由，容许了这种安排。

修路对印方来说是相对必要的决策，印度观察家研究基金会（ORF）研究员乔希（Manoj Joshi）认为，比起在相对平坦的高原上建设的中方设施，印方缺少公路，其在中印西部、中部边境一侧的公路也缺少替代。但这终究不是印方在中印中部边境冒着制造地质灾害的风险，也要强行修路的理由。

资料显示，印方这条长约719公里的国道与同期在建的查丹铁路方向大致一致，不仅涵盖主要城市，还直接延伸到中印边界中段的争议地带乌热地区（印方称巴拉霍提，Barahoti）。这可能正是印方冒险扩建该项目，使之能通行军车、火炮的原动力。

考虑到就在9月28日，小股解放军曾进入乌热摧毁印军私设的桥梁、房屋等设施，并巡逻超过三个小时，印方人员在解放军完成行动后才在前方眼线的帮助下“前往核实”。新德里对于一条直通一线的道路无疑有着迫切的需求。而前方吃紧的局面，也让他们顾不了长远的问题了。

2021年2月发生洪水的杰莫利地区是中印中段边境的对峙区，其中包括中方形成有效控制的乌热地带，乌热地区面积135平方公里，印方在2020年11月26日，在该地西南印方的十几个自然村第一次设置了4G网络。该地区也是此次拓宽公路的覆盖区域。

印方地质学家、工程专家极力反对该项目，他们指出了三点危险。首先，印军拓宽道路时，沿线炸山制造大量陡坡及峡谷地带，作业造成的大量砂土、砂石无法运出，堆积之后到当地雨季即容易随山坡地形形成泥石流；其次，印军大举作业还将破坏当地山区的高海拔林区，导致当地山区在水土流失之际，于春季融雪期后或雨季形成山体滑坡，直接掩埋公路。再者，工程拓宽区域至少有五处冰川，这使得前往一线的军车易于造成雪崩。在科学家、当地官员的活动下，该项目在2020年9月流产。

遗憾的是，随着中印局势的局部紧张，到2020年11月后，印度国防部即拍板支持修路方案。以副总检察长梅塔（Tushar Mehta）为首的一批官员也投书议会、国防部，认为原先路宽5.5米的公路不足以维持军车、自行火炮和重型车辆的移动，这个项目随即在“应对中国”的前提下紧张确立。此前的反对意见很快被“印度无法承受类似1962年类似战争的局面重演”的声音压了下来，到2021年，这一工程款项为1200亿卢比（约合125亿港元）的项目还是在专家的反对和抗议中启动了。

到2020年12月，印度交通运输及高速公路部就批准了这一方案，认为中印边境的公路应该拓宽。为此，印方工程人员开始大规模伐树、炸山修路，印度军方人员也表示此举有助于改善中印中段边境印方一侧自1962年以来“没有发生任何根本性的变化”，从兵站到一线需要两天的局面，而毁灭性地质灾害的风险就被忽略了。

事实上，印方已不止一次在中印中部边境展开可能引发自然灾害的大规模建设。这其中最具代表性的莫过于2021年2月中旬发生在印度北部北阿坎德邦杰莫利县（Chamoli）一带的溃坝事件。

《印度斯坦时报》等主流媒体指出，此次淹没了印度在中印边境数个战略样板村的风波不是天灾，是人祸，是新德里当局无视当地地理条件，大举采石、炸山和挖掘隧道所致。但这场至少造成150亿卢比损失的风波显然没有让莫迪当局理性起来，同期继续推动的修路行动就证明了新德里哪怕直面天灾，也要确保自身在一线对峙中的相对优位。