天津组织研讨会 学习彭丽媛贺信

来源：星岛日报

上月26日，中国国家主席习近平夫人彭丽媛向天津茱莉亚学院校园落成典礼致贺信。天津市人民政府外事办公室“为深入学习彭丽媛教授贺信精神，创新做好天津对美工作”，本月11日和12日分別举办研讨会和座谈会，认为贺信“为新形势下开展对美人文交流指明了方向”。

2015年，彭丽媛随习近平访美，曾经在纽约参观茱莉亚学院。天津音乐学院和美国茱莉亚学院合作设立了天津茱莉亚学院和天津音乐学院茱莉亚研究院，校园落成典礼于上月26日在天津市举行，彭丽媛致贺信，指出“艺术是跨越国界、沟通民心的桥梁。希望中美两国广泛开展人文交流，促进两国人民相知相近，为中美两国人民友好注入动力”。彭丽媛现任中国文联副主席、中国音乐学院博士生导师。

天津市外办官方微信公众号“天下之津”报道，外办分別组织“学习彭丽媛教授贺信精神 做好天津对美人文交流工作研讨会”和“学习彭丽媛教授贺信精神 做好天津对美工作座谈会”，相关官员、高校专家学者等近三十人参加。

与会人员指出，习近平主席有关“国之交在于民相亲，民相亲在于心相通”的指示，以及彭教授的贺信，“为新形势下开展对美人文交流指明了方向”。“大家表示，当前中美关系正处于发展的关键阶段，学习贯彻落实好彭丽媛教授贺信精神，从地方层面深入开展对美人文交流有利于加强相互了解和增进相互信任，也有利于推动中美关系重回稳定发展的正确轨道。”

天津市外办主任栾建章强调，面对新形势新任务新要求，要把学习彭丽媛教授贺信精神与学习习近平外交思想和党的十九届六中全会精神结合起来，积极把握机遇、主动担当作为、系统谋划创新，有力服务国家总体外交大局和天津市高品质发展。