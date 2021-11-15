中国“双十一”受到全球供应链瓶颈的冲击

来源：华尔街日报

作者：Stephanie Yang

中国最盛大的购物季正受到全球供应链危机的挤压。

多年来，一年一度的“双十一”购物节已经从一日购物盛会发展为历时数周的促销活动，相关收入超过黑色星期五（Black Friday）和网络星期一（Cyber Monday）的总和。尽管中国电商平台公布今年双十一销售额创下新高，这一盛会仍受到了供应链问题的影响。

中国的工业品出厂价格指数一直在攀升，原因是能源和其他原材料价格上涨。停电已经导致几个省份的制造业停工或放缓，同时全球半导体短缺继续对电子产品生产造成压力。在全球物流中断的情况下，一些进口商品的运抵速度较往常要慢。

这些情况令一些消费品面临延迟问题，同时难以确保库存的商家也不得不做出艰难的决定。尽管成本上升、生产延迟，一些商家在双十一期间仍坚持打出通常的价格折扣，以继续销售商品。顾问们表示，其他商家则提供力度较小的折扣并削减电子商务平台上的广告，以帮助维持供应和利润率。

温思晴在阿里巴巴旗下淘宝和字节跳动的短视频平台抖音上经营文具店，她说，“我们都得找到一个平衡，是要保销量还是保利润？”温思晴说，今年笔记本和绘图纸等文具的进货价有所上涨，但因为担心调价影响销量，她没有怎么提价。

今年以来的供应链问题影响了全球制造业和运输业，中国“双十一”面临的这些挑战预示着全球其他国家和地区的假日购物季情况将如何。在美国，零售商已在提醒人们可能发生运输和物流问题，希望购物者尽快下单。

阿里巴巴表示，今年“双十一”总销售额达到创纪录的人民币5403亿元，同比增长8.5%。这一增幅是这家电商巨头于2009年开始举办这一购物节以来的最低增速。京东也报告称，“双十一”销售额达到创纪录的人民币3491亿元。

京东美国存托凭证（ADR）周四上涨8.3%，阿里巴巴ADR上涨2.4%。香港市场截至周五后市前段，阿里巴巴香港上市股票温和下跌。

中国最大的两个电商平台淘宝和京东显示，苹果公司和华为技术有限公司的最新款智能手机或许需要长达四周左右的时间才能交付。这些平台上一些网店的客服说，发货慢主要是因为芯片和其他电子零部件短缺。

阿里巴巴没有回应置评请求。阿里巴巴在一份新闻稿中称，今年该公司通过其物流网络提供仓库仓储和包机，帮助商家渡过供应链中断难关。京东的一位发言人称，京东利用其供应链能力，在各种情况下与品牌和商家展开合作。

苹果没有回应置评请求。今年早些时候，苹果警告称，芯片短缺将影响iPhone在接近年底时的生产。曾经在中国国内占据主导地位的智能手机制造商华为在受到美国制裁，令关键零部件采购受阻后，市场份额不断被竞争对手蚕食。华为的一位发言人称，该公司已经在努力确保产品尽快送到消费者手中。

一家总部位于广东的中国智能手机制造商表示，除了芯片短缺，最近这个南方省份的电力短缺也导致生产延迟。自8月以来，面对电力紧张的问题，中国一些省份的工厂被迫关闭，或减少了能源使用。

标普全球评级分析师称，停电扰乱了生产，加剧了能源成本上升带来的负担，对消费品生产商的冲击最大。同时，原材料价格的飙升可能进一步挤压制造业的利润。标普分析师估计，家用电器制造商方面，年初至今钢铁和铜的价格上涨了约40%，服装生产商则面临纱线和羊毛价格上涨约30%。10月份中国工业生产者出厂价格同比攀升13.5%。

北京西南部的高阳县出产中国三分之一的毛巾用量，据河北毛巾生产和批发商保定梦翠娇纺织品制造有限公司的一位经理称，9月以来棉花和其他纺织品的价格上涨了约50%。她说，这种状况已经影响了毛巾生产商的利润，并称，尽管双十一订单量很大，但因为担心影响销售，公司还没有上调价格。

苏州一家化妆品生产商表示，石油和其他化学品的价格不断上涨带来了挑战，两个月内成本上涨30%-40%的情况下，该公司提高了产品售价。

电商咨询机构WPIC的首席执行官Jacob Cooke表示，今年品牌提供的折扣幅度普遍收窄，可能是受到供应限制或利润率压力影响。

虽然在阿里巴巴的天猫等电商平台上投放广告通常竞争都非常激烈，但Cooke说，今年是他第一次看到在十月底双十一购物节拉开序幕之际还有广告位空出，他认为这是因为供应不足迫使其他商家取消了投放。

双十一购物节历来是人们大肆采购的日子，而今年的双十一还笼罩在中国科技行业监管环境变化的阴影之下。

最近几周，几家政府机构召集了阿里巴巴等科技巨头，告诫这些公司不得在双十一期间采取不正当销售行为，比如向消费者发送垃圾邮件、欺骗性定价或虚假广告、虚假交易以及其他反竞争行为。

今年早些时候，阿里巴巴成为中国最高市场监管机构调查的目标，该调查认定这家电商巨头滥用自身市场支配地位，禁止平台内商家在其他竞争性平台销售，并开出了约合28亿美元的天价罚单。

今年，阿里巴巴通过慈善捐赠和绿色倡议，如推广环保产品和供应商，强调双十一带来的积极社会影响。竞争对手京东也表示，专注于可持续性和减少浪费。

考虑到电商平台和品牌在平时也会大幅打折，双十一对于一些消费者而言已经变得不那么有吸引力了，比如武汉34岁的汽车工程师符延东。他说：“大家一年任何时候都可以买到平价的东西，一家没有就去另一家。”

不过，符延东还是在今年双十一购物节买了一个包。他将比平时多等两三周才能收到，商家将此归咎于必用皮革进口延迟。他觉得着急也没用。他说：“还能怎样，等呗。”