白宫降低对拜习会的期望值

来源：美国之音

作者：维达库斯瓦拉

在周一美国总统拜登和中国国家主席习近平的线上会晤之前，白宫将期望值设定得很低。

白宫新闻秘书莎琪表示，这次将于华盛顿时间晚上举行的会晤将专注于管理两个竞争对手之间的竞争条件，但不太可能以解决分歧而告终。

莎琪在上周五发布的一份声明中说：“两位领导人将讨论负责任地管理两国之间竞争的方式，以及在我们利益一致的情况下合作的方式。”

“在整个会晤过程中，拜登总统将表明美国的意图和优先事项，并明确和坦诚地表达我们对中国的关切，”莎琪说。

美国将中国视为其战略竞争对手，而北京则试图扩大其在世界各地的军事和经济影响力。然而，在会晤之前，双方的言辞都有所缓和。

另一个积极的步骤是，世界上最大的两个二氧化碳排放国美国和中国在苏格兰格拉斯哥举行的COP26气候峰会上出人意料地宣布，他们将共同努力削减排放，并定期召开会议解决气候危机。

哈德逊研究所亚太安全主席帕特里克·克罗宁告诉美国之音，“习近平和拜登总统都希望找到某种稳定，在可能的情况下合作、竞争、甚至在必要的情况下对抗。所有这些都不会停止前进，但我认为，通过奥运会，双方的调门会变得更好。”

尽管如此，香港和维吾尔族少数民族人权问题的分歧可能仍不会解决，还有贸易问题、航行自由问题以及北京在南中国海和台湾海峡的军事集结的问题。

威尔逊中心的基辛格美中关系研究所所长戴博对美国之音说：“我们可以期待拜登总统说美国仍然遵守‘一个中国’的政策，中国领导人说美国一直在践踏这个政策。

“所以，正如我所说，两位领导人都没有改变自己的目标。每个人似乎都在寻找一个公式，可以让对方相信他们自己的行为都是正确的言辞。这不太可能发生。”

在他们会晤之前，两位领导人星期五出席了亚太经合组织（APEC）的虚拟峰会。习近平在会上警告说，不要让该地区的紧张局势转变为冷战。

拜登、习近平和亚太经合组织的经济成员领导人结束了他们的虚拟会议，就新冠病毒大流行、经济复苏和缓解气候变化等一系列承诺达成一致。

在新西兰总理雅辛达·阿登主持的会议之后，各国领导人通过了一项主题为“加入、工作、成长、共同”的宣言，强调了应对新冠病毒疫情的政策行动。