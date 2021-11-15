中国为什么不愿意公开核弹头数量？

来源：思考香港

作者：宋忠平

针对中国的核武器问题，中国讳莫如深，美国只能靠猜。

美国关于中国核武器大猜想之一就是中国的核弹头数量究竟是多少？近日，美国国防部就大幅上调了中国核弹头预测，认为2030年将会达到1000枚，2027年将会有700枚。到底中国的核弹头数量是多少？美国人不会知道，只是在不断的猜想。

美国关于中国核武器的大猜想之二就是中国的核武器体系到底是怎么样？近日，美国国防部就指出，中国可能已经拥有了三位一体的核力量。实际上，这个“可能”可以划掉，中国早就拥有了三位一体战略核力量。换句话来讲，中国的三位一体战略核力量，从第一代向第二代，甚至向第三代过渡，中国早就已经这种能力，但无非就是性能是否优异，突防能力是否强，所以美国在这个问题上不要低估中国的核能力。

美国关于中国核武器的大猜想之三就是中国的核武器规模究竟多大？美国国防部又在猜想，世界正在形成美俄中三级的格局，意思就是中国的核武器数量已可以和美国、俄罗斯相提并论、相媲美，当然这肯定不是事实。中国的核武器数量比美国和俄罗斯要少之又少，完全不在一个数量级。前两个是在第一梯队，中国顶多就是第二梯队，中国核武器数量只有美国的几十分之一，这是不争的事实。

美国关于中国核武器的大猜想之四是中国核武器发展究竟如何？对此，美国科学家联盟，看似是由科学家组成的联盟，但满是信口雌黄。这个联盟说中国西部发现了超过300个发射井，属前所未有的核武建设。这个结论让美国这个机构丟尽了脸面，说明这些所谓的科学家完全没有科学素养，更没有任何的科学准则。这些只是风力发电站地基，根本不是地下发射机，而且中国现在不需要建造这么多早已落伍的地下发射井，地下发射井是上世纪冷战时期比较常用的一种发射方式。可见，美国的所谓科学家被严重政治化，只能在美国政客操纵下，说着一些违心的话，做一些违心的事。

为什么中国不愿意公开核武器的数量？比如，美国和俄罗斯，他们都公开了核弹头数量。这里面原因是多方面的。

一方面就是中国的老祖宗留下了智慧——国之利器岂能轻易使人。核武器就是国之利器，怎么可能把这些的宝贝疙瘩轻易告诉美国，轻易告诉其他国家，这是不可能的。

第二个原因更为重要，与美国和俄罗斯相比，中国的核武器是弱势，既然是弱势，有必要把弱势的核武器隐藏起来，让对方琢磨不透，让美国看不清，才会形成这种隐性的战略威慑。所以中国没有必要公开核武器数量和质量。如果中国的核武器和美国可以相提并论，中国当然愿意公开这些数字来实施对美国的震慑，但是现在中国核武器数量不够资格，如果公开只可能让中国处在战略威慑的劣势，这就是中国为什么不公开的根本原因。

再来看一看美国公开核武器数量实际上是很虚的，美军自报家门是3750枚，这就是最新的数据，此外斯德哥尔摩研究机构给出的数字是5550枚，但不管哪个数字都比较虚，就是因为美国不允许国际组织实施核查，既然不能核查，这个数字美国说多少就是多少，这就是文字游戏，但实际上美国所拥有的核弹头数量远超过5550枚。既然美国都不能真正的透明，作为弱小一方的中国有什么理由要透明。

虽然中国的核武器不透明，但中国的核战略很清晰透明，众人皆知。

中国今后发展核武器的原则是什么？就是要适度增加核武器，但绝不会和美国搞核军备竞赛，这是中国对国际社会的庄重的承诺。同样，中国使用核武器的原则也没有变——不首先使用核武器，不对无核国家和地区使用核武器。这个核政策没有发生丝毫的改变。

但中国发展核武器使命至始至终都是为了维护中国的主权、安全和发展利益。但是美国的核武器是为了维护全球霸权的工具，两者是天壤之別。因此，当美国的核武器可以毁灭地球几次时，中国所拥有的核武器只要能够彻底有效毁灭美国一次，这就达到了中国核威慑的战略目标。中国不会和美国搞军备竞赛，美国也不要拿核武器来挑衅中国，因为中国有足够的手段来对抗美国，这就是中国核政策的底线和红线。