祝华新：善待老一代企业家 珍惜过往敬畏历史

作者：祝华新

来源：胡耀邦史料信息网

11月12日，在中共中央新闻发布会上，中央财办副主任韩文秀解读六中全会决议，归纳了中国经济快速发展奇迹的几条“秘诀”，包括坚持发展是硬道理；坚持深化改革，实现社会主义与市场经济有机结合，让中国经济变成了一池活水；坚持毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，弘扬企业家精神，推动各类所有制经济和市场主体公平竞争、相互促进、共同发展，等等。

党中央批准了中宣部梳理的第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神，在中华人民共和国成立72周年之际予以发布。其中改革开放精神、特区精神、企业家精神，与此前的两弹一星精神、大庆精神（铁人精神）、北大荒精神等，成为共产党人建设新中国精神谱系的重要组成部分。

企业家精神曾是新中国的稀缺品。新中国成立前夕，刘少奇到天津看望一些企业，主张私人企业在新中国可以继续有若干发展，对于国民经济和工人都是有利的。“如果吃了母鸡，就不会再有鸡蛋吃。”然而，国家很快转向高度集中的计划经济体制，像卢作孚那样原本不多的优秀企业家黯然退场。从1957年到1976年，全国职工在长达20年的时间里几乎没涨过工资。“三转一响一咔嚓”（自行车，手表，缝纫机，收音机，照相机），成为大多数年轻人可望不可即的奢侈品。十一届三中全会前，邓小平出访朝鲜回国，在北方诸省考察时感慨：“我们太穷了，太落后了，老实说对不起人民。我们现在必须发展生产力，改善人民生活条件。”党和政府转而“放权让利”，培育市场主体，鼓励中国人民从“单位人”转为“社会人”，不等不靠，用自己的双手创造美好生活。当年“下海”自谋职业，本人和家庭承受着巨大的精神压力，因为在社会舆论看来“一国营二集体，不三不四干个体”。所以胡耀邦1983年在中南海怀仁堂会见全国发展集体经济和个体经济安置城镇青年就业先进表彰大会代表时，诚恳表示：从事集体和个体劳动，不向国家伸手，党中央对他们表示敬意，“一切有益于国家和人民的劳动都是光荣豪迈的事业”。

在庆祝改革开放四十周年大会上，中共中央、国务院表彰100名同志“改革先锋”，其中包括企业家刘永好、李书福、李东生、步鑫生、张瑞敏、柳传志等人。如果说邓小平是中国改革的“总设计师”，他们和无数在商海弄潮的同代人，包括那些被市场打败的“先烈”，都是具有开拓进取精神的“工程师”。

其中，就有“改革先锋”表彰决定中称为“科技产业化的先行者”柳传志。1984年，北京中关村后来的“电子一条街”上，中国科学院计算机研究所忽然挂出一个“新技术发展公司”的招牌。柳传志等11名科研人员告别“铁饭碗”，到市场上“找米下锅”。计算所是中国计算机科学的摇篮，然而自1958年建所以来，研制的三十多种计算机大多数停留在样机、展品的阶段，没有变成商品。计算机在国民经济中的应用几乎是一片空白。后来因柳倪之争而引人瞩目的倪光南研究员，1974年开始搞计算机汉字基础研究，到1983年终于在微机上实现汉字联想输入技术，可是迟迟不能投产。眼睁睁地看着美国的新型机器像潮水一样涌入国门，当初设计时最先进的东西已被国外市场无情地淘汰，倪光南跌足长叹：“十年心血啊，全部作废！”中国科学院下决心５年内把计算所这样的应用性研究所经费削减为零。

“新技术发展公司”背水一战。刚开张时，十几个人挤在一间小屋里，只要有一个人进来，哪怕是问路的，甚至人家只把门帘撩个缝儿，他们都要把人家请进来，团团围住，七嘴八舌地发问：你是什么单位的呀，需要什么产品呀，我们有什么东西呀，热情极了。（蒋涵箴、祝华新《“大船”优势——北京联想集团公司改革纪实》，1990年8月8日人民日报）

1989年，香港一家计算机竞争对手察觉到计算所公司在微机市场的威胁，一个月内几次降价。在北京的柳传志坐不住了，带着公司一帮干将飞抵香港，在相应降价的同时，想方设法降低产品成本。在采购、生产等各个环节严格把关，采购元器件时派人坐镇工厂一件一件挑，确保万无一失；产品检测人员不足时，总经理带头顶班。几个月时间，使产品一次成品率由40%提高到95%，销售产品的合格率达100%，终于在激烈的竞争中稳稳站定了脚。（费伟伟《走向汉诺威》，1989年12月5日人民日报）。

后边的故事人所皆知：2005年，联想集团收购IBM 的PC事业部；2013年，联想电脑销售量升居世界第一，成为全球最大的PC生产厂商。

改革时期第一代企业家勇敢地离开体制庇护，投身社会主义市场经济建设，解放思想、锐意进取，在党的领导下与广大人民群众一道抛洒辛勤汗水，国家才有了今天这样牵动全球的经济体量和综合国力。有人说，打败国民党是靠人民小车推出来的，改革开放四十多年的经济成就，是靠国民忍耐努力和民营企业创新出来的，这大致不差。

这些企业家能有今天的成就，个人禀赋肯定有过人之处，其一路走来的过往也留下诸多遗憾，不少值得商榷和批评的瑕疵。比如步鑫生，本是浙江的一个裁缝，出任海盐衬衫总厂厂长后，一度成为企业改革的楷模，各地前往海盐取经的人群络绎不绝。1988年步鑫生因为管理紊乱、亏损严重、资不抵债而被免职。人民日报撰文分析：中国企业改革的“母体”是什么？小农经济和小生产方式。从这个“母体”脱胎而出的企业家，不可能充足或自如地具备现代化管理者应有的素质，这需要漫长的痛苦磨练。中国改革的现实就是如此。所谓改革难，也就难在这里。在论及一个企业和企业家成败得失时，不能不同时顾及这个现实和整个社会背景。”（高海浩《一人沉浮 千夫评说——步鑫生被免职后的种种议论》，1988年1月27日人民日报）

今年76岁的柳传志，被视为改革时期第一代企业家的代表人物。近年来在舆论场上，总有人频频锁定柳传志，必欲打倒而后快。这里恐怕涉及一些基本价值判断：企业家的管理经验是否与劳动一样也创造价值，甚至作为生产要素的合成器，能创造更高的价值？企业家作为投资经营的风险承担者，可否获得与高风险对称的高收益？如何看待利益驱动下的善和恶？改革后出现的企业家阶层，是异己力量还是依靠力量，其积累的资本是不是每个毛孔都滴着肮脏的血？市场经济在走向法制经济的过程中，需要规范市场秩序，防止资本无序扩张，维系开放的产业生态和公平竞争，保护消费者和打工人的权益。与此同时，也不能走向否定市场经济的极端。

评判现实不能割裂历史。市场经济区别于计划经济的特征之一，就是市场撮合和容错机制。只有高度集中的计划经济体制才自认为具有全知全能的“上帝视角”，试图以最佳方式配置生产要素。历史已然揭示，计划经济效益极低，而市场经济虽然在每一步具体的市场运作中可能有偏差，但总体而言能创造了不起的经济业绩。联想当年的“贸工技”或“技工贸”之争，只能放在历史背景下考量。受当年经济条件的制约，有些选择注定留下一代人的遗憾，如80年代国产运十飞机的下马；如果把经济维度的无奈选择上纲上线，则是荒唐的事。“文革”后期国际海运市场低迷，交通部提议买船和租船比自造要划算得多，主持国务院日常工作的邓小平认可。江青指责为“造船不如买船，买船不如租船”的“洋奴哲学”，已被历史证明站不住脚。我们赞美华为公司以领先的5G技术占领国际市场，但目前遭遇美国和西方社会的疯狂打压；与此同时，为什么更早走向国际市场并成功立足的联想却入不了一些人的法眼？

今天的“市列珠玑，户盈罗绮”绝非“钱塘自古繁华”， “一粥一饭当思来之不易”。活跃在互联网上的年轻一代，需要补充历史记忆，了解改革前的物质匮乏、国力不振、民生不堪，“改革开放是决定当代中国前途命运的关键一招”，舆论场才会对六中全会的这一历史结论有深刻的体认。

长在红旗下的一代企业家是“自己人”，不是政治异己力量。公众往往会从企业家的个案，来体会政府“两个毫不动摇”政策的贯彻落实情况。本土企业家的命运，也关乎国际资本对中国营商环境的评价。中国的市场体量、基本建设、知识劳动力等在后发展国家具有很大的优势，关键是始终坚定不移地保有一个法治化的营商环境。需要及时澄清中外舆论场的误解误读，稳定业界和中外投资者的预期。

捧读中共十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，令人感奋。如果说1945年党的六届七中全会《关于若干历史问题的决议》着重清理六届四中全会至遵义会议期间王明左倾路线的影响，1981年党的十一届六中全会《关于建国以来党的若干历史问题的决议》着重清理“大跃进”到“文化大革命”左倾路线的影响，本次决议超越过去的蜿蜒曲折、磕磕碰碰，充分肯定一个世纪以来党领导人民攻坚克难的伟大成就和历史经验。“勿忘昨天的苦难辉煌，无愧今天的使命担当，不负明天的伟大梦想，以史为鉴、开创未来，埋头苦干、勇毅前行”，唤起过来人的无限感慨，多少光荣与梦想，执着与豪迈，尽在其中。这是共产党人敬畏过往的历史唯物主义态度。无论我们往前走出多远，对在国家艰难爬坡历程中曾经付出过汗水和智慧的人们，都给予遥远的敬意和朴素的尊重。

习近平总书记2013年会见第四届全国道德模范时，看到坐开国将军甘祖昌的夫人龚全珍，“心里一阵阵的感动”。总书记当场向大家介绍了甘祖昌功成身退、回乡务农的事迹，说起自己小学时就读过这篇课文，深受影响，强调要一代又一代传承这种艰苦奋斗精神。

2015年党内文化老人曾彦修病逝。他19岁投奔延安，解放后做过南方日报第一任社长、人民出版社总编辑，1957年作为人民出版社“反右五人领导小组”组长，为完成单位指标而自划右派，吃过很多苦。曾彦修被誉为“新中国最有影响的报人和出版人之一”，习近平总书记破格送了花圈，让文化界朋友意外又感动。

沈阳售货员李素文，50年代的劳动模范，“文革”中因缘际会，做了全国人大常委会副委员长，1978年回原籍继续当工人。胡耀邦在一次会议上提到李素文时表示： “我们不要忘了她，犯了错误不要紧，认识了就好，转过弯了就好嘛！” 1998年，江泽民在沈阳会见了包括李素文在内的三十多位劳模，握着李素文的手用亲切的口吻说：“党和人民没有忘记你们，你们在社会主义建设时期，为祖国和人民作出了不可磨灭的贡献，现在仍然艰苦奋斗，勤俭持家，在全国开了一个好头，祝你们健康长寿！”李素文激动地流下了眼泪。

步鑫生免职时，坊间各种说法沸沸扬扬。一位副市长以诗代言：“一马不行万马喑，一马奋蹄万马奔。人有功时莫乱捧，人有过时莫胡评。拔苗助长固可恨，恶言冷语更可憎。非佛非仙是凡人，超越自我休沉沦。”如今第一代企业家陆续退出市场一线，祝福他们安享晚年。给他们公正的历史评价，有利于稳定市场主体信心。与其用今天的眼光苛评老一辈的过往，不如鼓励新生代企业家以更宽广的视野和胸襟，作出超越前辈的贡献。在新的历史发展阶段，特别希望头部企业怀揣一份社会责任担当，更多地重视科技自主创新，赋能中小企业，支持国内大循环，补链强链，实现碳达峰碳中和，先富帮后富，推进全社会共同富裕。当年“独角兽”企业的造富传奇曾是年轻网民的励志样本，今天舆论期待科技向善，资本回报社会，经济发展更为公平、更为安全。

中国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期，同时又面临经济下行、中美关系滑坡、新冠肺炎疫情防控常态化三重压力，经济是最大的政治，经济关乎民心向背，仍然需要所有市场主体与政府相向而行，消除隔阂，避免相互猜忌和误会，齐心协力共渡难关。正如六中全会决议所言：中国共产党高举大团结大联合的旗帜，不断巩固和发展最广泛的统一战线，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素。在第一个百年辉煌落幕，党领导人民开启全面建设社会主义现代化国家新征程时，我们对发展经济、改善民生的路径有了更清醒的思想定力。

