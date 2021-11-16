中美关系可望短暂缓和

来源：明报

作者：刘进图

中美两国元首今天举行视像会议，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。如无意外，经过这次象征意义大于实质的会晤，中美关系很可能获得短暂缓和，让双方领袖可以专注处理国内的经济难题。

大国角力格局并无改变

从宏观角度看，中美两国相互视对方为最具威胁的竞争对手，此一大国角力格局并无任何改变。最明显的例子就是，就算在习拜峰会前夕，美国白宫和国会照样加紧立法，封杀华为、中兴等中国通讯企业，没有半点放松，而双方官员在台湾问题上的发言，也照样剑拔弩张，没有半步退让。因此，习拜视像会晤并不代表中美关系将出现根本变化，重拾原来的战略合作伙伴旧梦。

既然角力关系不变，两国领导人为何选这个时间会谈，并且在上周的世界气候峰会上，出人意表地发表一份联合应对气候变化的声明，刻意营造中美可以在重大问题上携手合作的友好气氛？观乎近月发生的连串事故，促成中美领袖寻求缓和关系的主要因素，很可能是两国正各自面对严峻的经济难题。

两国正各自面对严峻经济难题

在美国方面，拜登政府费尽九牛二虎之力，通过了重建基建设施的巨额开支法案，但未能一并通过更庞大的民生改善法案，缩减贫富差距；在最近一次州长选举中，原来支持拜登的州份落入共和党之手，预示来年的国会中期选举民主党可能惨败；加上通胀飈升，疫情反复，都令拜登及执政民主党承受巨大压力。

在中国方面，人口下降迹象浮现，楼市只升不跌的神话破灭，倚靠借贷无限膨胀的房企纷纷陷入困境，更牵连债券及证券市场；与此同时，能源短缺严重影响经济生产及社会民生，出口增速和消费都在下滑，加上防控疫情成效反复，投资界纷纷质疑中国政府调控经济实现持续增长的能力，这些都是真实而迫切的治理难题。

台湾问题无疑是中美矛盾中较难管控的分歧。不过，中国眼前并没有非动武不可的理由，就算解放军自信可以武力攻台，但战争造成的后果可能难以接受。同样，美国虽扬言协防台湾，但经历了伊拉克和阿富汗两场战争泥足深陷的教训后，美国有多大决心出兵护台实成疑问。只要双方都倾向不动武，宁愿维持现状，台湾问题就有斡旋的空间。

务实管控分歧可望成为主旋律

综上所述，中美双方眼前都有更迫切的国内问题要解决，这时候中美矛盾若升温，对双方都是弊大于利。正是在这样的时间点上，中美关系出现了短暂缓和的契机，华为孟晚舟引渡案能够顺利解决，突显了双方决策者都有意愿降温，也为习拜视像会晤扫除了障碍。如无意外，在习拜会后，务实管控分歧可望成为中美关系于缓和期的主旋律。

作者是资深传媒人