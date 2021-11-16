美通胀30年新高 拜登面临政治挑战

来源：明报

美国上周公布10月消费物者价指数按年飈升6.2%，见30年新高，高通胀暂不见顶已为总统拜登带来重大政治挑战。周日（14日）公布的民调显示，拜登的支持度跌至41%新低，逾半国民怪罪拜登造成通胀加剧，选民不满拜登表现及国家的经济状况，也为民主党明年中期选举响起警号。拜登两名经济大将周日分别受访，为拜登政策辩护，强调通胀急升是新冠疫情大流行造成的一个全球问题，无关政府的财政计划。

白宫一直将通胀归咎新冠疫情造成供应链瓶颈，认为只属短暂性，明年将纾缓。不过有分析认为，美国的高通胀亦与经济长期结构缺陷、美中贸易战、联储局的货币政策等，皆有关系（见表）。高通胀目前未见尽头，杂货、汽油等物价飞涨，已令民众对拜登施政不满情绪日升。

《华盛顿邮报》与美国广播公司合作所做的最新民调周日公布，选民对拜登满意度由6月的50%降至9月的44%，再下跌到11月的41%，不满度达53%。民调亦显示，仅39%人满意拜登处理经济的表现，较9月的45%下跌，约半数民众怪罪拜登加速通胀；六成人认为他上任10个月没有什么建树，包括71%独立人士。若今天举行选举，46%人会持支持共和党的国会议员候选人，43%支持民主党候选人。

财金大将归咎新冠疫情

面对通胀持续升温，财长耶伦（Janet Yellen）及白宫国家经济委员会主任迪斯（Brian Deese）周日分别受访，为拜登政策辩护。耶伦在CBS节目中说：“疫情一直在左右经济和通胀，若想降低通胀，我认为要继续在抗疫上取得进展，这是我们所能做的最重要事情。”她预计，若成功抗疫，物价在明年下半年会回复正常。

迪斯周日在NBC节目中，承认当前通胀很高，冲击美国民众荷包，但强调必须了解造成通胀的前因后果，“当拜登上任时，我们已面对全面的经济危机”。美国并非唯一面对通胀急升的国家，据经济合作与发展组织（OECD）数据，38个成员国的通膨率均居高不下，且随着各国疫情稍缓重启经济，恢复对能源需求，过去18个月油价飈升3倍多。迪斯另在CNN节目中称，国会最近通过的万亿美元基建方案，以及正争取通过的1.75万亿美元（约14万亿港元）“重建更好未来”（Build Back Better）方案将有助降低通胀。

高通胀成共和党攻击把柄

不过高通胀已成为共和党攻击拜登的把柄，批评民主党的社会开支法案为过热经济注入数万亿美元，会令通胀恶化，共和党已视这议题为明年中期选举一大政治筹码，有机会助他们夺回国会优势。

白宫官员已试图探讨方法，透过纾缓供应链瓶颈压力来遏抑物价高涨，包括半导体短缺及货柜滞留码头等。拜登本周会与包括沃尔玛及Target等大型零售商开会，商讨有何方法为通胀降温。