寻找减碳出路　各国需要公平与务实

来源：香港01

作者：汤文诗

英国格拉斯哥举行的第26届联合国气候大会（COP26）在周六（13日）正式结束，各国最终达成了首次明确表示减少使用煤电的《格拉斯哥气候公约》（Glasgow Climate Pact），并承诺为发展中国家提供更多资金以协助它们应对气候暖化和采取更积极的气候行动。加上会议早前已达成的协议，包括减少甲烷排放、停止森林砍伐达成协议及中美联合声明等，是次气候峰会算是争取了各国在气候合作中最大的公约数，为未来下一步的气候行动创造了部份有利的条件。然而，不论发达国家和发展中国家却明显地可以在减慢全球暖化的问题上担当更多的责任，并且思考可行的方案和出路。

尤其是在会议的最后一日，各国虽然同意有需要在取代煤电上采取更积极的措施，却在协议上因为有关减碳减棠的措辞和资金细节而引发争论，最终导致峰会延长了一天。而协议中应该使用“逐步淘汰”（phase out）和“逐步减少”（phase down），就更因为发展中国家如中国和印度的反对而采纳了较保守的“逐步减少”说法，并引发了欧美媒体把问题的核心放在发展中国家不愿意接受更大的让步。然而，外交词措往往只是透露国与国之间的态度，问题的核心往往都是各国是否有思考共嬴的出路，并采取实际的方案达成协议的目标？

应扩大支持能源转型的融资

事实上，当欧美各国的领袖都强调气候暖化将进一步威胁人类社会的各种生活时，他们都很清楚只有扩大支持能源转型的气候融资项目才可以有效达致控制气候暖化的目标。这个情况尤其是在国家如印度等的发展中国家严重，特别是在印度国内七成以上的电力仍然依赖煤电，多达4百万人口直接或间接从事煤碳相关工作。转型措施在缺乏合适的资金支持下，根本难以成事。

而且，贸然要求这些国家在没有替代的能源方案下承诺“淘汰”煤电，亦不难想像这些国家的经济和人民的生活将受到严重的打击。除了大规模的失业和经济不景气，政治不稳更可预期是随之而来的后果。因此，往往发展中国家的能源转型都需要依赖发达国家提供资金或低息贷款协助。而事实上，早在20年前的哥本哈根气候峰会，欧美各国已经了解到提供资金对于转型的重要性，但当年承诺提供气候资金却仍然未有兑现。这些没有信守的承诺都令发展中国家在能源转型的问题上遇到更大的阻力。

尽管有关峰会的报道都指出，欧美国家都提升了在气候资金上的承诺，但问题却是有关的承诺仍然是触不到痒处。根据估算，单单是印度要达到2070年零碳的减排目标，印度就将会需要在2030年前获得外国1万亿美元的气候资金援助。然而，在会议中发达国家就明显地正在回避有关的问题，并尝试把责任推卸到发展中国家。

思考可行的出路方是关键核心

即使现时各国都对于气候资金的问题有所保留，但事实上在会议中达成的南非资助方案却或许可以有双赢方案的示范作用。其中，南非的资助方案，亦即是根据“正义能源转型伙伴计划”（Just Energy Transition Partnership），欧美国家将提供85亿美元的资助和贷款，并将协助南非达到最低的碳排放数字，提出补助逐步取代部份煤电发电厂，建立更多的洁净能源以及对本身依赖煤碳的的经济地区提及就业和转型。而因为方案本身由南非政府设计和提出，并且根据各个地区的实际状况提出实际的措施以解决来自本地社群的阻力，所以预期将比其他资助方案取得更积极的成果。

事实亦说明，面对气候暖化的问题，各国都坚持己见根本无助处理这场正在倒数的人类危机。而在南非的方案中发展中国家与发达国家都可以达成积极的协议，归根究柢就是国家领袖都共同思考可行的出路，并且寻找一切可行的办法。如果往往只是陷于责任的推卸，这些峰会只会继续沦为政治表态的场所，而人类只会又再次错过应对全球暖化的时机。