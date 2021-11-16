鼓励创新——北交所开市的独特意义

来源：香港01

作者：倪文迪

本周一（15日），北京证券交易所正式开始交易，是中国内地继上海和深圳之外第三个交易所。由9月2日宣布成立以来，北交所只用了两个半月已顺利开张，速度如此之快的背后主因是北交所的交易制度并非从无到有，而是一早有之的“新三板”。

内地的“新三板”发展已有多年，主要亦以中小型创新服务企业为主，在北交所宣布成立之前，已有一万间以上的公司在“新三板”上挂牌，而其中有少量优质公司被国家成功选定为精选层。因此，北交所的基本制度只是直接将新三板精选层平移而成；而首日开市北交所的交易公司由原本精选层的71家公司再加上10家新上市，共81家公司所组成。单从量而言，北交所首日成交不过95.73亿，比起至少在4,000亿以上的另外两个交易所只是“九牛一毛”。北交所的设立显然并非要与两市竞争，而是有其独特的经济意义。

中小企创新链

由内地近年的政策配套看来，内地政府正一步步打造一个以中小企业发动的服务创新企业链，而北交所只是其中一环。众所周知，内地的经济大动脉在制造业，但随着经济发展，内地服务业的扩张和经济比重愈发重要，这从近年内地的服业务PMI比制造业PMI都要高可以看出。

然而，内地从美国经济的经验学习到服务业如果占经济比重太多，将可能引发所谓的“鲍莫尔病”。由于以往技术提升对服务业的生产效率的提高起不了太大作用，因此服务业占全经济的比例愈多，代表整体经济的生产效率受限制。但近年，创新科技大大改变了这个生态，包括大数据、人工智能等都完全改变了服务业低效率的问题，这使得部分创新服务业在近年成为内地经济的新增长点，例如以平台经济带起的腾讯、阿里巴巴、京东等内地巨企便是突出的例子。

不过同时，部分以创新而成功的大企业又开始“食老本”，以垄断方式开始令市场向自己经营方面扭曲。这虽然可以确保大企业的优势，但阻碍了新企业发挥创新性，慢性令整个经济的活力下降。因此，内地近年又积极打击大型科企的垄断行为，这已是为人所熟知的事。

如果反垄断是从一端去防止大企业阻挠创新，那么集中主力为创新型服务业中小企提供融资交易机会的北交所，角色便是从另外一端鼓励更多新型企业发挥创新精神并去挑战既有的市场。因此北交所的设立并不单纯只是内地多开了一个证券交易所，而应该将之视为内地鼓励产业创新的布局之一。

市场要维持活力

随着内地的经济体量愈来愈大，不少经济学家都在留意内地的经济成长会否渐渐停滞，并落入所谓的“中等收入陷阱”。内地过去高速的经济增长有一大部分来自于工业得益于全球化的扩张以及由政府及私企债务所带来的成长。但随着这些工业增长变得缓和，而债务推动经济也难以为继，经济需要得到新的成长点才能继续高速发展，这也是为何近年中央不断强调要发展高质量经济。

从北交所的设立等来看，内地希望以“竞争+创新”的方式去保持市场活动，市场不应该永远只能看到腾讯及阿里巴巴，要让更多中小企能成为能“挑战巨人的大卫”。而反观香港，又是否有政策去鼓励打倒巨人的创新企业呢？