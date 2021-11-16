人民币与取代美元的距离

来源：中时电子报

旺报社评

近期人民币表现强势，人民币国际化与挑战美元地位的声浪再起。根据环球银行金融电信协会（SWIFT）最新统计，9月人民币在全球支付比重攀升至2.19%，位列全球第5，较去年同期的1.97%，增加0.22%。9月底IMF发布“官方外汇储备货币构成（COFER）”数据亦显示，2021年第2季人民币在全球外汇储备占比由第1季2.45%上升至2.61%，写下历史新高。

美国狂印钞各国疑虑

市场为何会重燃人民币挑战美元地位的话题？除了美元泛滥成灾引发各国疑虑外，美国货币政策的外溢效应对新兴市场国家的经济稳定产生严重负面干扰，也是关键。过去1年多，美国联准会印了超过4兆美元的钞票，以因应新冠疫情。4兆是美元货币供给的1/5，疯狂的印钞行为不只成为全球通膨的助燃剂，也大举削弱人们对美元的信任感，甚至对美元主导的地位产生动摇。

10月底在上海举行的第三届外滩金融峰会，几乎所有与会的中外经济学家都同意，短期内没有任何货币可以威胁美元地位，但国际货币体系不会永远以美元为主导。未来包括新兴加密货币、欧元及人民币等在内的货币，都有机会发挥影响力，打破美元独尊的现状，即便这需要一段很长时间。

在对美元长期地位存疑的前提下，部分学者认为，现阶段人民币若想挑战美元，或许可以朝美元流动性过剩的痛点下手，仿效过去金本位制，重新将人民币与黄金挂勾。因为在以黄金作为货币发行准备的基础上，可以确保人民币印制数量不超发，可赢取国际社会的信任，提高人民币的交易与使用意愿，这正是随意滥发的美元最欠缺的。这样的发想虽然立意良善，却不符合现实。

一方面，金本位制虽可避免货币超发、抑制通膨，但由于货币发行需与黄金做连结，央行势必得拥有足够的黄金储备，否则货币政策效果将大打折扣。根据世界黄金协会统计，目前大陆黄金储备虽逐年增加，但迄9月底止累积存量1948.3吨，排名世界第6，不但低于德、法、义等国，距离全球第1的美国8133.5吨，差距在4倍以上。这代表采行金本位制，大陆不但货币政策将绑手绑脚，更会被美国牵着走，绝非北京所乐见。

数字人民币抢得先机

另一方面，导致金本位制解体的缺陷依旧存在。也就是说，随着全球经济快速发展，庞大的货币需求因应而生，供应弹性不足的黄金无法满足需求。即使是二战后国力达到巅峰的美国，最终也不得不在货币需求的压力下，于1971年中止美元与黄金的自由兑换。对于经济仍在高度成长的大陆，金本位制的先天性限制将更难以突破与解决。遑论当前大陆正推动一系列经济改革，需要更多且更具弹性的货币及财政政策支应，让人民币与黄金挂勾，无异作茧自缚。

美元长期主导的国际货币体系正因流动性过剩问题遭到各方的质疑与挑战。金本位制乍看似乎可以解决这个痛点，但运作模式已是昔人黄鹤，不只有根本性缺陷，也不符合现代经济发展的步调。人民币挑战美元应另辟蹊径，而数字人民币是众多蹊径中最有机会的一条。数字人民币可以跳脱既有美元主导的框架，重新架构一个新的国际货币体系，更重要的是，全球货币体系的数字化，在各国积极投入下，已是不可逆的趋势，大陆在这股潮流中，对比美国，明显有着领先优势。

大多数国家的数字货币还在研究阶段，但大陆已率先在多地试点，无论在消费端或企业端，都已取得突破性进展。根据人行最新统计，已开立数字人民币个人钱包1.4亿个，企业钱包1000万个，交易额突破人民币620亿元。数字人民币已做好准备，将成为下一世代货币的先驱，也是挑战美元的绝佳武器。

尽管数字人民币已抢占先机，但大多数应用还是以境内为主，恐怕还是得拓展至境外，吸引更多国际投资人或企业参与及使用，方能扩大数字人民币的国际市场。毕竟，一个只有境内而没有境外使用者的数字货币，谈不上国际化，更遑论挑战美元地位，这是未来北京必须审慎面对的重要课题。