习近平和拜登是“老朋友”？恐怕不一定

来源：路透社

中国领导人习近平在与美国总统拜登的首次视频会晤开始时，用“老朋友”一词来打招呼，不过拜登一直是反对这个称呼的。

在中国，“老朋友”这个词意味着亲近，可显示彼此熟悉和信任的程度。68岁的习近平之所以使用这个词，是因为双方曾有过交往，2011年8月两人曾在四川省进行过数小时的交谈和旅行--彼时二人都还未登顶各自国家的最高权力宝座。

全球化智库(CCG)理事长王辉耀认为，习近平使用这个词是一种真正善意的表现。

奥巴马政府时期负责亚洲事务的美国高级最高外交官拉塞尔(Daniel Russel)说，这是每位领导人在会晤开始时寻求“在表述上占据有利位置”的惯用做法之一。

“习近平故意称呼拜登为‘我的老朋友’--之前拜登在今年夏天就曾公开明确否认他们是‘朋友’。而拜登则面带微笑，提醒习近平所有国家都要遵守同样的规则，也包括中国，”拉塞尔说。

中国人民大学国际关系学教授时殷弘指出，尽管两国关系处于困难时期，但习近平仍使用了这个词。

“我们中国人称某人为老朋友时，意思是我们已经认识很久了。但‘老朋友’并不一定意味着他还是真朋友，”时殷弘说。

鉴于目前的外交紧张局势，拜登可能不希望被美国盟友和他的政治对手认为两人太过“朋友”。

6月，一名记者问拜登，他是否可能给习近平打电话--“老朋友打给老朋友”--为世界卫生组织的新冠溯源调查人员寻求访问渠道。

“让我们把话说清楚。我们彼此都很了解；我们不是老朋友。这纯粹是工作关系，”拜登当时这么说。

在周一的习拜视频会议之前，白宫发言人普萨基(Jen Psaki)被问及那段话。

“嗯...我可以确认...他仍然不认为他是‘老朋友’，所以这一点仍然是一致的，”她说。