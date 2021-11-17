习拜不愿兵戎相见 台海烽火风险未消

来源：明报

明报社评

中美元首视像峰会，为稳定两国关系踏出重要一步。国家主席习近平强调和平共处，美国总统拜登则表示要避免竞争演变成冲突，中美关系进入新时期，纵使博弈依旧激烈，两国互动至少有望重拾可预期性，降低开战风险，然而台湾问题始终是一大隐忧。近月台海局势紧张，北京一再抨击台北当局“倚美谋独”、美方有人企图“以台制华 ”，警告玩火者必自焚。有关论调并不新鲜，可是同一番话，由国家主席亲自向美国总统严正说出，分量与性质可不一样。中美“竞合关系”新常态，能否确保斗而不破，避免兵戎相见，还看美台两地政治人物是否知所分寸，适时收手。

中美关系新阶段

“老朋友”先过一招

近年中美关系螺旋向下，特朗普政府外交挑衅无底线，危及中美关系基石，战争风险显著上升。拜登接任后，白宫重新审视对华政策，历时半年有余，国务卿布林肯提出的“竞争、合作、对抗”三重关系，可视为拜登对华基本框架，呼应了今夏外长王毅提出中美一起梳理“三份清单”（即合作、对话及管控清单）之建议。中美关系重启迎来契机，孟晚舟事件等得到解决，则为中美元首对话扫除了障碍。今次习拜视像峰会，标志中美关系正式踏入新阶段，两国关系是否重回正轨，需要更多时间观察，然而至少可以增加各方的正面预期。

习拜峰会历时逾3小时，根据会后中美双方的描述，会晤气氛良好，跟今年初中美外长阿拉斯加会晤时的剑拔弩张情况，别若天渊。拜登与习近平未当国家元首之前已相识，彼此有一定了解，然而面对美国国内高涨的反华情绪，拜登今年中高调划清界线，强调两人“不是老朋友，只是单纯工作关系”。没料到昨天峰会，习近平一开场就以“老朋友”相称。外交重视符号象征，“老朋友”一词在中国外交别具意义，尽管“老朋友”不等于现在是“好朋友”。习近平的开场白，既是释出善意，某程度亦是测试拜登态度。拜登回话避重就轻，“也许我的开场白应该更正式，惟你我互相对待，从不如此拘谨正式”，“朋友”一词始终没有宣之于口，言语之间却明确承认了两人的交情，调门已跟之前显著有别。

中美关系是当下最重要的国际关系，稳定性与可预测性至为重要，这正是特朗普时期所欠缺的。今次习拜会之所以重要，在于重拾两国互动的可预测性。根据新华社的报道，习拜就中美关系发展的“战略性、全局性、根本性问题”，以及共同关心的重要问题，进行了充分及深入的沟通，两国元首都认为会晤“富有成效”，有利增长相互了解。有关说法突出今次峰会首要重点，在于先搞清楚两国关系一些重大原则问题，而非实务磋商，具体议题争取“成果”是下一步的事，说会晤“富有成效”而非“富有成果”，正好反映这一点。两国领袖认为会谈有助中美关系再上路，这本身就是“成效”所在。船舵方向正确，自然可以相向而行，由贸易、关税到气候变化，两国工作层面磋商，具体变化不会即时发生，多等一段时间，应可逐步见到一些进展。

习谈台湾措辞严正

美须停止“以台制华”

习近平就新时期中美相处，提出“三点原则”以及“四个优先事项”。相互尊重、和平共处、合作共赢这3项原则，乃是北京一贯主张；引领国际社会合作应对重大挑战、推进各层级各领域交往、以建设性的方式管控分歧，防止中美关系脱轨失控，亦是两国政府分所当为。习近平强调不冲突不对抗是必须坚守的底线，期望拜登推动美国对华政策回归理性务实轨道，拜登则表示必须避免两国竞争演变成冲突。中美“必有一战”之说，近年甚嚣尘上，习拜表态不欲兵戎相见，具有重大意义，除非发生重大事变，否则两国擦枪走火风险应可降低，然而必须指出，两人的说法只属期许，并非承诺，更非协议，台海局势依旧脆弱，倘若华府继续打擦边球操作台湾问题，变相纵容台北当局推进法理台独，踰越了北京的红线，结局仍旧可能是战争。

习近平向拜登释出合作诚意，然而说到台湾问题，立场严正清晰。习近平一边表示，北京“有耐心”尽最大努力争取和平统一的前景，意味台美若不轻举妄动，北京亦不急于考虑武统，然而另一边厢他亦严正警告，“倚美谋独”、“以台制华”趋势十分危险，玩火者必自焚，若台独势力“突破红线”，将“不得不采取断然措施”。两国正式峰会，一国元首说出如此重的话，分量非比寻常。新华社提到，拜登表示美国政府“长期一贯”致力奉行一个中国政策，“不支持台独”；会后美方官员吹风，则无提及“不支持台独”，只重申美国坚持以美中三份公报、六项保证及台湾关系法为指引的一个中国政策，“坚决反对片面改变现状或破坏台海和平稳定行为”。

以往华府处理台湾问题，奉行战略模糊政策，“反对片面改变台海现状”，既是反对北京武统，亦有不支持台独之意，然而过去一段时间，华府一再以切香肠方式，为台独力量张目，拜登政府公开支持台湾“参与联合国体系”，实际是进一步淘空一个中国政策。华府若不纠正错误，北京不可能买帐。新华社表示，拜登重申美方不寻求通过强化同盟关系反对中国，中方的态度，相信也是听其言、观其行。习拜会为缓和中美关系营造条件，能否重回正轨，还看美方是否讲一套做一套。