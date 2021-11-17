中美关系系于“老朋友”拜登一念之间

来源：香港01

作者：倪文迪

中美两国元首的对话历时多个月的筹备及磋商，终于在周二（16日）早上举行。会面约三个小时，中国国家主席习近平就多个议题与美国总统拜登（Joe Biden）展开了深入的讨论和交流，包括气候变化、卫生安全、能源和经贸，而尤其台湾问题上双方都阐述了各自立场，并同意维持“一中政策”。是次会议新华社形容为“坦率、具建设性、实质性和富有成果”，习近平开场发言时更称呼拜登为“老朋友”，被认为是两国关系有望改善的迹象。

会议结束后，新华社以及美国白宫分别发出新闻稿，透露是次对话内容。前者总结习近平指出中美的相处应该坚持相互尊重、和平共处以及合作共赢的“三点原则”；而白宫的新闻稿亦指出中美关系需要加设“防护栏”（guardrails），避免中美两国的竞争将逐步扩展成冲突。评论普遍认为，拜登在会谈中尝试在中美关系和中美冲突之间取得平冲，并避免中美之间往后可能发生的磨擦演变成更剧烈的冲突。然而，中美关系是否可以恢复正常和维持和平的状态，事实上非常系于美国朝野的一念之间。

中美关系正常化的所有前题

中美关系陷入近年的磨擦，一个重要原因是美国民主、共和两党都有意挑战中国在主要问题上的原则和底线。在台湾问题上，习近平便在会谈中指出是全因为“台湾当局一再企图‘倚美谋独’，而美方一些人有意搞‘以台制华’”。尤其是上个月以来，美国多次借助各个机会，包括在中国重新加入联合国50周年之际，提出“应正确理解联合国大会2758号决议”，并表明支持台湾方面“以有意义的方式”参与联合国的工作。加上，本月美国参众两院议员更组成13人的访问团乘坐军机访问台湾。凡此种种，都是在台湾问题上对于中国作出的一系列挑衅。

而正如习近平提出中美的相处应该坚持相互尊重的原则，这更是说明中美两国关系的正常化更是系于美方是否愿意遵守两国在关键问题上的底线。而当拜登在会议中提出中美两国应加设“防护栏”，并避免擦枪走火。然而，习近平在是次峰会明言“如果‘台独’分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施”，这就说明最好的“防护栏”，就是不要触碰北京在重要问题上的底线。

在商言商而非政治化的中美经贸问题

而在中美两国的经贸关系上，事实上美国亦亟需了解到经济贸易的本质从来都只是在商言商，政治化的操作都是不必要以及防碍中美两国的正常互动。特别是，会谈中习近平正接指出美国近年的政治措施，国屡次以国家安全概念把中国的企业制裁并排斥于美国的市场内。然而，近日美国的供应链陷于大混乱，而国内的生产由因为缺乏足够的劳动力而陷于停滞，此刻美国更应该意识到国际贸易和合作的重要性，而非再以政治化的视角去看待中国的企业。一买一卖本来就是应该互惠互利的过程，而单单是任何一方从对方身上占了便宜，本质上是各取所需的过程。

归根究柢，这次中美两国元首的对话可以是促使中美两国关系正常化的重要契机，亦可以是延续两国之间的磨擦。即使两国的领导人可以“开心见诚”地进行交流，而北京方面亦把立场说明清楚，然而，往后的中美关系发展无疑仍然系于美国朝野上下是否可以摆脱心结，坦诚地以“在商言商”的心态面对中国今日的经济和政治地位。