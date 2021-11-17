习拜会能否协调中美意识？

来源：香港01

01观点

不论是因为中美关系欠佳，或是新冠疫情碍事也好，现实就是美国总统拜登上任近10个月以来，也未曾与国家主席习近平双边会面。因此中美峰会由公布安排，到周二（16日）早上举行，也吸引了世界注目，引颈或者屏息以待。

习拜峰会谈中美关系，但到底要谈什么？是特朗普政府以来的中美贸易战？新疆、香港、西藏和台湾议题？若果之前对中美问题的本质仍然弄不清楚，这次峰会后的中美官方公布，应该足以让人看个明白。

中美相处先于四个议题

中方通稿21段共三千多字，但是经贸问题放了在相当后的位置，与能源安全、气候及公共卫生议题并列，主要篇幅反而为中美相处原则、中国发展的道路、国际秩序等。这足以说明，经贸只是中美问题的表征，根本始终在于中美相处以至世界格局的变化，而这个变化最少在十多年前已经开始发生。

2009年美国次按危机引发全球金融海啸，当时资本充裕的中国出手救市，根本而又象征性地揭示了冷战结束以降的美国单极格局已经过去，取而代之的是以中国崛起为主的新格局，姑勿论这是中美双极或是世界多极。

由2010年时任国务委员戴秉国在第二轮中美战略与经济对话首提中美开创新型大国关系，到2012年时任国家副主席习近平访美时再提塑造成21世纪的新型大国关系，也显示中方深刻认识到世界秩序不应再由美国说了算，中美关系必须地位对等。

惟特朗普政府上场后，中美战略与经济对话束之高阁，这本来就意味了这个新型大国关系的构建路上遇了阻滞。特朗普虽然以贸易战、关税战作为主调，任期后段加上新疆、香港等人权相关议题，但其实都只是中美关系的表层问题，核心依然离不开中美以至国际秩序的再定调。

中美眼中不同的格局与秩序

回看拜登政府在周二峰会后发表的声明，虽然仅得四段，篇幅比起中方通稿短得多，但不难看见气候、公共卫生等议题同样只是敬排末段。相反，在核心的第二段中，美方自视其责任为扞卫21世纪国际秩序，与盟友肩并肩，折射出美方角度中，既有的世界秩序和关系不会改变，中国的崛起只是其赶上欧美发达国家之列，“挤进”本已存在的大国席位之中，因此得在人权、经济贸易等问题上都要符合既有标准。究其本质，也就是延续二战以至冷战以降的美国核心时代。

这正是所谓中美问题的本质，也是挑战所在。若然中美未能修正意识及认知上的差异，这个原本相当虚的问题早晚会在实质的事情中具体化地呈现出来。而相信没有人会怀疑，目前看来最大矛盾的热点就是台湾问题。

习近平在这次峰会提及“台海局势面临新一轮紧张”，明言“如果‘台独’分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施”，显然就已经将问题的严峻性提了出来。但中方通稿既挑出了台湾政府和美方“一些人”作罪魁，并重申“尽最大努力争取和平统一”，可谓也有意给事态降温。

而白宫声明除了重申“一个中国”原则及三个联合公报，还将“六项保证”相提并论，无疑令人进一步担心台湾问题军事化的趋势。拜登维持台海现状的说法能否实现，自然不无疑问。

异中有同的是，中美同样强调需要后续沟通，以管控分歧。问题是这将会是以气候、经贸等个别议题为主的个别高层会谈，或是如中美战略与经济对话般的全面，甚或是全新形式？这次峰会到底多大程度上能调较中美思维与角度的差异，或许从后续的中美沟通形式与规模中可以得到启示。