拜习会开启台湾问题新斗争

来源：中时电子报

作者：孙扬明

美中元首拜登与习近平的第一次线上高峰会算是结束了，但“拜习会”也同时开启了一轮双方斗争的新大门，这个斗争就是台湾问题。

在华府白宫的新闻稿中，拜登总统重申了一个中国政策。而这次有关“一个中国政策”的用语，出现了一些不同于以往的更动，正是因为这些更动留下了未来双方有各自解读的空间。

美国从克林顿总统时代开始，就把其原先的“一个中国”政策，含混地改称为“我们的一个中国政策”（our One-China policy），其内容为“一法三报，即台湾关系法与美‘中’三个联合公报”；此一概念遂延用至今，一直到此次拜习会前，美国白宫发言人还明白表示，美国的“一个中国政策”是不同于北京的“一个中国原则”的概念。

而在此次的线上高峰会中，据白宫的新闻稿，拜登有关一中政策的说法成为：美国的一个中国政策内容是“台湾关系法、三项联合公报及六项保证”；并且“美国强烈反对片面改变现状或在台海暗中破坏和平与稳定”。严格而论，在这样的高峰会中说出这样的政策，无异于一种承诺。

拜登的这个说法，若就美中关系中有关台湾议题的混乱历史发展的过程来看，算是有了一个说法，但这个说法的解释权又必然引发争议。在台湾问题上，美国自克林顿总统时代开始了三不政策的说法，即“不支持台湾独立、不支持一中一台、不支持两个中国”。到了小布什时代改为“不支持台湾独立、反对台海两岸片面改变现状”。奥巴马时代因为台湾是马英九政府执政，没有台独的问题。特朗普执政后，政策全面大乱，尤其是后期的国务卿蓬佩奥为对抗北京，完全把台湾当成一颗棋子，毫无一贯政策可言。

拜登上台后，美国的政策方才出现稳定的迹象。虽说此回在白宫的新闻中，拜登把“我们的一个中国政策”用回了原形的“一个中国政策”，但是在随后的用语中的确留下双方可以各说各话的空间。严格而论，“反对台海两岸片面改变现状”一词，是延袭了小布什时代的用语；但原先的“不支持台湾独立”一语，演变成为“暗中破坏和平稳定”，在解释上更可能出现包山包海的宽广。例如在小布什时代，华府与北京曾出现形同共管陈水扁政府的作法；即是，大陆国台办主任陈云林一年赴美至少两次，与美方国务院官员就有关台湾问题进行对话，有识者认为这就是由北京就陈水扁政府的作为及政策提出控诉，由美方来裁决；形同共管。

于是，这个“暗中破坏和平稳定”之说，虽未明言不支持台独，但在大陆的媒体中已出现“美国不支持台湾独立”之说。

就美方而言，此说最多只能算是退了半步，因为并未表明不支持台湾独立，而且最重要的是争取到了最少一半的解释权，美方有权认定何谓“暗中破坏和平稳定”；于是美方对民进党政府可以有更强的影响力。当然，北京虽未要到美方反对台独之说，但也等于争取到了一半“暗中破坏和平稳定”的认定权，并且可以将之做为未来与美方讨价还价的依据。最重要的是，北京至少在美方的默许下，对民进党政府的去中国化、台独化与暗中走向分裂意图拥有了某种介入的权力。

可以说，这次峰会在对台问题上，不论是否经由事后的解释，至少双方都找到了本身拥有某种权力介入的借口。这当然是双方实力比拼的结果，也留下了未来双方介入与斗争的空间。悲哀的是，民进党政府因为虚无的台独分裂意识，却把台湾沦为一个无主的公共战场场域！

作者为资深媒体人