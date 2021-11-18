拜登表初衷 打破美改变对台政策想像

来源：联合新闻网

作者：张加

美国总统拜登谈台湾，用词不精准后修正已非首次，但这次未由幕僚澄清，而是拜登亲说“不鼓励独立”、“鼓励台湾完全按照台湾关系法的要求行事”；拜登所说符合美国一贯立场及美台非官方关系的现实，也打破部分人士以为美国有意改变对台政策的想像。

“不支持台湾独立”为美国一贯立场，其实无需过多揣测；只是拜登与习近平16日视讯会议后，中方称拜登表示不支持台独，白宫声明则未提，反而让拜登是否说出不支持台独，成为话题。

拜习会隔天，拜登被媒体问到台湾，他一度说，非常明确地表明支持“台湾法”（应指台湾关系法）及“它是独立的，它自己做决定”。一个多小时后，拜登解释“我说的是，他们必须决定。他们就是指台湾，不是我们（美国）。我们不鼓励独立，我们鼓励他们完全按照‘台湾法’要求的行事。”

拜登只是没有照稿念出美国对台政策，但基本上重申信守台湾关系法、不鼓励独立等一贯立场；而自己做决定、他们必须决定等说法，也未偏离拜登政府持续支持符合台湾人民意愿与最佳利益的方式和平解决两岸问题。

当拜登说出“完全按照台湾关系法”，彷佛将时空背景拉回1979年美国与中华民国断交，美国国会推动台湾关系法以维持与台湾的非官方关系，当时的参议员拜登投票赞成通过法案。在1999年，拜登反对“台湾安全强化法案”，他认为台湾关系法即可达到目的。

拜登是外交老手，也是就职时年纪最老的美国总统，原本外交圈对他充满期待，但从“台湾协议”、“捍卫台湾承诺”，到这次“它是独立的”，都让外交圈充满问号，然后“坐等澄清”。

有位熟悉美台事务的美方人士说，企图从拜登谈话中获得正确的对台政策声明，几乎跟前总统特朗普时期一样困难；他认为无需猜测拜登是否口误，应以澄清为准，且美国政府的实际行动比言词更为重要。

难以确定拜登是否口误，台湾各界须小心处理，若在美方澄清前过度诠释或炒作，恐损台美默契；也要避免成美陆台间的“大冒险”。