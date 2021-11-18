立会选举将重塑香港政治文化

来源：明报

明报社评

香港立法会选举下月举行，154人报名竞逐90个席位，全部议席皆有竞争，就连过去长期是“自动当选”的一些功能界别议席亦要选举。有人质疑这是刻意安排“陪跑”，亦有人认为选举有竞争，总比没有好，究竟这次选举竞争性有多大，选举工程展开后自有分晓。中央落实“爱国者治港”，这次是选举制度修改后首次立法会改选，传统泛民政党缺席，以非建制派姿态参选者，过去多被视为温和中间派，政治斗争再非选举主旋律，游戏规则改变，新面孔涌现，必会逐步催生新的选举议题、政治论述以至合纵连横，这次选举将是本港政治文化和生态的一次重塑，促进良政善治、反映多元意见、维护廉洁公正，必须成为新政治文化的核心。

立会选举涌现新面孔

选举工程可知竞争性

选举提名期上周五结束，共有154人报名，惟并无传统泛民政党派人参选。过去两年多，香港政治形势出现根本变化，反修例风暴是泛民跟中央的一场政治大摊牌。随着〈港区国安法〉实施，以及中央修改选举制度落实“爱国者治港”，泛民主流政党核心人物，要么因为反修例风暴案件系狱，要么离开了香港，余下者对于在新制度下参选多有保留，又或自忖难过资格审查委员会“DQ”一关，最终并无派人角逐，回归以来“泛民对建制”的选举格局不复存在，这次立法会改选，将成为香港选举政治的一个分水岭，旧的政治分析框架已不再管用。

中央多番强调不搞“清一色”，根据参选人报称的政治立场，至少13人（8%）自认非建制派，然而必须指出，这批“非建制派参选人”，昔日只被视为温和派、中间派，过去10年泛民激进化，“又倾又砌”等被视为为“妥协派”、“出卖原则”，温和中间派遭排挤，不被泛民视为同道人。现在他们以非建制派姿态出战，能够吸引多少泛民选民，实属疑问。

旧的政治论述中，“非建制派”与“泛民”常被当成近义词，然而在新制度下，这两个概念某程度已脱鈎，所谓“非建制派参选人”，主要是因为他们过去与泛民有些渊源，又或跟他们有较多接触联系，具体政纲与行事风格仍待观察。非建制派作为一个概念，未来将逐步演化，脱离旧的政治分析框架，出现新的内涵，具体为何，还看当事人如何摸索前路，在“爱国爱港”前提下找出自己的定位。

观乎参选名单，这次立法会选举还有两点值得留意，一是多了很多新面孔，二是破天荒每席都有竞争。154名参选者，只有33人属争取连任，当中有部分人“转跑道”出战，例如由地区直选转至选委会界别。不少传统建制政党都安排新人，又或过去曾经参选但排在名单较后的所谓“抬轿”者，以“主角”姿态竞逐，另外亦有一些从未参选的重量级商界人物、从事学术研究人士等参选，若将这些参选人统统计算在内，“新人”数目过百。

过去一段时间，本港选举政治操作，很多时都是围绕政治议题、香港与内地矛盾不断打转，不少专业才俊无意涉足政治斗争，自然不会考虑参选，数年前根本无法想像会有大学副校长、退休署长参选。从正面角度看，多了社会精英问政，有助提高议政水平，可是他们本身往往亦有很多事务缠身，当上议员后，未必能够专注议政，也可能不习惯与公众沟通接触，他们参政对议会文化及政治生态的影响，需要时间观察。

廉洁公正善治之本

议会新风有待建立

这次立法会选举，无论选委会议席、地区直选还是功能界别议席，全都要竞争，以往乡议局一席，例必由主席在无人挑战下自动当选，今回一样要竞争。外界普遍认为“席席有竞争”是刻意安排的结果，有人质疑部分人“陪跑”味浓，参选纯粹为了配合权力当局营造“选举竞争气氛”，亦有人认为，有竞争总比无竞争自动当选好，理论上可以促使参选者多些接触选民。参选人有否落力角逐，选举工程展开后自有答案，不同功能界别议席竞争有强有弱，无法一概而论，无论如何，有选举就有问责，即使今回轻胜，倘若任内做得很差，下回未必得到选民支持，倘若每次都是自动当选，就无法体现这一问责精神，当事人也不能从得票变化，审视自己任内表现。

选举期间公开煽惑他人投白票或不投票，属违法行为，廉署昨天提醒公众，切勿参与企图破坏选举的行为，不过泛民支持者缺乏投票意欲，亦是客观现实，这次立法会选举，投票率势必比过去低一大截。新的选举制度，带来新的游戏规则，催生新的政治生态、政治价值和论述。廉洁公正是良政善治之本，这次立法会选举，最重要是确保新的选举政治文化健康，能够反映香港社会的多元性。以往建制派定位相对简单，政治上站在泛民对立面、维护中央和特区，经济民生主张，则视乎不同的选民基础和利益，亲商界亲劳工亲基层取态不一，同一政党的成员，立场可以南辕北辙，予人乌合之众、一盘散沙之感，政策不熟书情况普遍。新制度下，政治斗争退却，加上立法会议席构成出现重大变化，议会内将逐步形成新的合纵连横，这对传统建制政党来说是发愤求变契机，能否洗刷过去负面印象，则要看他们有何表现。