辉瑞授权95国生产冠病口服药 不包括中俄巴

来源：明报

美国药厂辉瑞周二（16日）宣布，与联合国支持的非牟利组织“药品专利联盟”达成协议，将允许95个发展中国家生产并出售其抗新冠病毒口服药，免除专利费用，是继默沙东（Merck）再有药厂达成同类协议。协议涵盖全球逾半人口，但不包括中国、俄罗斯及巴西等中高收入国家。有提倡医疗平等的组织表示欢迎的同时，质疑协议排除了疫情严重的巴西，而且辉瑞仍拒绝分享新冠疫苗技术。辉瑞则解释疫苗生产远较口服药复杂。

协议涵盖的国家大多位于非洲及亚洲，占全球人口53%，包括低收入及中低收入国家、个别在撒哈拉以南非洲的中高收入国家，以及一些在过去5年过渡至中高收入的国家。部分被世界银行定为中高收入的国家则不在协议内，如中国、俄罗斯、巴西、古巴、伊拉克、利比亚和牙买加。辉瑞将允许药品专利联盟（Medicines Patent Pool）向合资格仿制药制造商批出许可，自行生产其抗新冠病毒口服药“Paxlovid”，不会对在低收入国家的销售征收专利费，至于协议内的其他国家，只要世卫仍将新冠病毒列为“国际公共卫生紧急事件”（PHEIC），辉瑞亦不会收费。

仿制药厂商生产 免专利费

默沙东上月跟该联盟达成类似协议，涵盖105个发展中国家，其抗新冠病毒口服药“Molnupiravir”正接受美国食品及药物管理局（FDA）审批，专家本月底将商讨是否建议批出紧急使用授权。辉瑞则于本月初公布Paxlovid的临牀试验数据，显示患者在发病后3天内服药，可将入院或死亡风险大减89%，较Molnupiravir的50%高，该公司周二向FDA申请紧急使用授权。

Paxlovid可减死亡风险89%

药品专利联盟执行董事戈尔（Charles Gore）指，现在医生须依赖昂贵且通常需要注射的药物，如瑞德西韦（Remdesivir），相比下Paxlovid容易服用，整个疗程只需5天，而且生产成本较低，对中、低收入国家尤其重要，联盟已接到20多间公司表示有意取得许可，或能于明年第一季度开始生产。无国界医生（MSF）提倡医疗平等行动的巴西代表卡瓦略（Felipe Carvalho）则批评，巴西虽是中高收入国，但有四分之三人依赖公立医疗系统，很少人负担得起昂贵的治疗费用，该国是新冠病毒死亡数字最高的国家之一。该组织也有专家质疑，协议没纳入阿根廷和中国等已有能力生产仿制药的国家。

指疫苗生产复杂易出错 拒释专利

这次是辉瑞首次同意分享与新冠病毒相关的医疗产品技术，有别对新冠疫苗的取态。辉瑞料新冠疫苗今年的收益达360亿美元，迄今已向全球供应逾20亿剂疫苗，但只有不足1.7亿剂运往发展中国家，因而受到抨击。辉瑞与合作伙伴BioNTech反对取消新冠疫苗专利，指疫苗生产过程远较口服药复杂，第三方制造商有可能出错，损害公众信心，他们主张提高自家产量，在发展中国家以较低价格出售疫苗，BioNTech亦计划在非洲建厂。

辉瑞自家生产Paxlovid的能力初步有限，料今年内只能生产18万个疗程，到明年则可增至最少5000万个。多个传媒引述消息报道，华府检视辉瑞的数据后，决定将采购疗程数量倍增至1000万个，料最快本周公布协议。