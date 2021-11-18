蔡政府搅局美中关系的代价

来源：中时电子报

作者：陈一新

拜习视讯峰会在北京时间16日上午举行，开了近4个小时，虽然美中竞争霸权领导的大格局不变，却也解决了两国燃眉之急的一些问题。另一方面，忙着在美中之间制造问题的蔡英文可能必须为她的存心搅局而多少要付出一些政治代价。

拜登与习近平在这次线上峰会都展现了政治智慧，首先，他们为激烈竞争有进一步恶化之虞的美中关系踩了紧急煞车。拜登表示，美中都是世界领袖，激烈竞争在所难免，但在竞争过程中要有“护栏”，也就是防护机制，这样竞争才不会演变为公开的冲突。

习近平则以“两艘巨轮说”回应拜登的“护栏说”，“两艘巨轮说”脱胎于习近平2013年提出的“太平洋够大足以让中美两国同时遨游”的说法，但新的说法显然更为美国所接受。

会议中，美中两位领导人都强调合作的重要性。拜登指出，作为世界领袖，美国有责任反映美国与盟友的价值观，包括民主、自由、人权等，但他也建议美中两国合作不是谁帮谁的问题，也不是互相帮忙的问题，而是他们作为世界领袖应尽的义务与责任。习近平则呼吁中美两国应在更多领域进行构通，合作互赢。

像美中这样大国的领导人，长期疏于沟通是非常危险的，在1993-96年期间，克林顿与江泽民“王不见王”，终于导致1995-96年的台海危机。拜登与习近平这次透过远距峰会，无疑也有带动两国在气候变迁、贸易、关税谈判的政治考量。依照惯例，只有在美中两国领导人会晤之后，双方官员才可能推动后续的谈判。

相形之下，蔡英文为了一己一党之私，不断制造问题，想要挑起两岸冲突与激化美中矛盾。自从蔡英文在国庆演说抛出“新两国论”之后，就想透过民进党立院党团推动朝台独方向发展的修宪案，以及一些台独擦边球的议题，激化蓝绿与统独对抗、挑衅中国大陆敏感神经，以及挑起美中战略结构上的矛盾。

拜登邀请六位美国联邦参众议员访问我国，就是要蔡英文谨言慎行、以免破坏拜习峰会日期的敲定与美中关系。透过“联合工作组”与“密集外交”的沟通与磋商，美中确认蔡英文是存心对拜习视讯峰会与美中关系“搞破坏”。当然，蔡英文必须为此付出政治代价。她需要付出的第一个代价就是台湾驻美“台湾代表处”升等案恐怕就此泡汤。再者，台湾一直希望引进的F-35隐形战机可能遥遥无期。

蔡英文对拜习峰会与美中关系的“搞破坏”，反而造成拜登重新回到“一中政策”。易言之，不论拜登有无说过“不支持台独”，已经不再重要，因为“一中政策”本来就含有“台湾不台独，大陆不动武”以维持台海现状不变的政治意涵。在美中共同合作之下，蔡英文与民进党操弄台独空间受到美中联手打压，都是因为她“弄巧成拙”所一手造成。民进党接下去要把台湾带到哪里去？蔡英文最好说清楚，民众也要看清楚。

作者为淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授

