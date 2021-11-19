知华派萎缩，日本的危险征兆

来源：环球时报

作者：笪志刚

林芳正在前不久获任日本新外相后，迅速辞去日中友好议员联盟会长职务。至于辞去会长职务的理由，林芳正称是为避免担任外相时招来“无端误解”，但实际上，这更像是为主动撇清“友华派”标签，向自民党内乃至整个日本国内的保守势力对华示强的调子让步。让一个“知华派”如此急迫做出变通表态，表面上看是日本国内右翼保守势力对林芳正这个人昔日推动中日关系稳定发展的“友华”言行有所担忧，实质则是为了将日本政界为首的“友华派”抑或“知华派”边缘化乃至迫使其改弦易辙而杀一儆百。

在刚刚过去的自民党总裁选举以及随后的第49届众议院选举中，日本政界出现一边倒的排挤“友华派”及“知华派”的风向。从总裁选举时候选人不厌其烦拿对付中国说事，偏右候选人支持率攀升，到众议院选举中多个保守势力成员轻松当选，岸田内阁随后出台剑指中国的经济安全对策，再到修宪解禁等思维大行其道，“先发制人”等偏右言论无所顾忌，“逢中必反”等主张赢得喝彩，都直接导致友华派在日本政界影响式微，引发知华人士在日本社会不受待见。就连号称中立的经济界也在察言观色，“友华”“知华”人士正在沦为日本社会唯恐避之不及的“感染源”。

那么，“友华派”“知华派”在日本政界呈现萎缩、在社会上日趋遁形的态势，对日本政治建构乃至社会走势可能带来什么影响？形势发展可能令日本一些政客以及民众失望。不管从历史还是现实乃至未来看，不管从国际交往还是国家利益乃至民众福祉判断，将“友华派”扫地出门、将“知华派”冷冻起来，对日本短期而言似乎是一种“政治正确”，但从中长期考量或令日本走向更加孤立，也将蕴藏风险。

一是从历史教训看，“知华派”没能成为阻止日本军事铤而走险的必要存在。甲午战争以来，日本不断蚕食周边邻居，蓄意吞并朝鲜、发动野蛮侵华战争的一个背景，正是客观认识日本崛起乃至在亚洲定位的理性“知华派”缺位，准确理解对华关系的稳健“友华派”话语权旁落，服务右翼势力的北一辉、大川周明等偏激保守派不断上位。对外侵略战争的苦涩告诉日本，被挤压的知华影响日本国运的高度，被扭曲的友华冷却日本政治的温度。

二是从现实来看，“知华派”也是防止日本外交走偏的制衡机制。与田中角荣和大平正芳等“知华派”义无反顾开启中日建交的魄力不同，虽然安倍和菅义伟内阁执政9年来，打着“积极和平主义”旗号力求实现在内政外交上所谓突破，但也正是在一些友华和知华派政治家的坚持乃至制衡下，日本才没有在强行推动完全解禁集体自卫权和突破宪法第九条等方面冒进。现实的轨迹告诉日本，战略的知华可以塑造日本的品格，战术的友华也能提升日本的形象。

三是从未来趋向看，“知华派”将是遏制日本保守思维的清流力量。可以预见，在日本政坛保守思维弥漫、修宪箭在弦上、戒备民意陡然放大的走势下，友华和知华派日渐式微已成大势，但一旦没了“知华派”这道安全阀、“友华派”这个推进器，日本在对华关系上陷入暴走乃至脱缰状态，恐怕伤及的不仅是两国健康稳定友好大局，还将更广泛地波及日本内政外交，最终后果也将由日本普通百姓承受。这样的前景提醒日本，良性的知华促进知彼知己的竞争，务实的友华夯实与邻相处的根基。

知华和友华派缺位曾加速日本咀嚼明治维新以来的战败苦果，也让日本民众目睹了近现代化成就瞬间毁于一旦的悲惨。现实也告诫日本，一国对另一国的友好需有大量了解对方的政治和知识精英的存在，日本应反思国际化进程中“留日反日”的保守后遗症，至少在“知华派”的存在有利于处理大国关系、维持良性竞争与合作上秉承一种成人心态、正常认知。未来也在召唤日本，日本政治需要与时俱进，新老接替也是发展规律，但不是通过压制“知华派”、打压“友华派”、传递标签化信号去实现，因为那样的日本政治看上去似乎花团锦簇，实则流水落花。（作者是黑龙江省社会科学院东北亚研究所所长、研究员，东北亚战略研究院首席专家）