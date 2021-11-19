高端与台独 民进党梦工厂

来源：中时社论

高端疫苗成了烂尾楼，500万剂订单的余额不知道要怎么收场。回顾蔡政府对高端，真是一路挺一路错，在政策上盲目自满，行事上政治凌驾专业，心态上更无视人民生命健康。如此鸭霸冷血又满嘴谎言的政府，完全背叛了人民的信任。

回顾蔡政府的种种作为，明显一路护着高端强渡关山，甚至不在乎吃相难看。一开始国际疫苗采购还不到2000万，不够全体台湾人打满2剂，就是为了替台产疫苗留下市场空间。问题是，疫苗研发过程非常困难，需要大量的经费、设备与技术，蔡政府那时怎么有把握台湾产疫苗能及时做得出来？

护航高端一路错

果然，蔡政府根本不想照步骤来，而是走捷径便宜行事。由于3期试验的经费是天价，索性以美其名“扩大2期试验”加上“免疫桥接”，让台湾厂商可以省略通常要做数万对象的3期试验。更离谱的是，对台湾高端及联亚两家厂商，蔡政府明显独厚缺乏疫苗经验的高端，高端2期才做了期中报告，政府就发给紧急使用授权（EUA），然后开始打在人民手臂上，创下全球特例。高端原本说10月28日要发表2期解盲报告，但至今没有下文，连2期试验都没有好好交待的疫苗，就要让人民去玩命，说得过去吗？

但蔡政府铁了心硬推，即使硬拗法规、践踏专业也在所不惜。不要说有许多专家反对省略3期的疫苗，连向来深绿的中研院院士陈培哲对免疫桥接也看不过去，愤辞疫苗审查委员，蔡政府仍然换上大批免疫桥接派委员，毫无悬念地在7月通过了高端的EUA。鸿海创办人郭台铭5月就要捐BNT疫苗，硬是被蔡政府酸言酸语挡下，当时台湾疫情大爆发，每天确诊数百，最多1天死30多人，但蔡政府却只顾着为高端疫苗保留市场，直到民怨沸腾才在7月对民间捐赠放行。这种政府，心中到底有没有人命？

高端只是一家民间厂商，蔡政府却把它塑造成台湾价值的象征，对人民大肆洗脑，进行情绪勒索，批评者被网军侧翼狂批猛轰，保护民众健康的疫苗政策竟成了政治殊死战，是在搞什么？没了高端我们就要亡了吗？卫福部长陈时中宛如兼差当高端的推销员，多次公开为高端促销，还开心地说随时愿陪记者去打高端。公务员图利一罪，还有没有人记得呢？

随著BNT大量到货，既然有国际认证的好疫苗，高端的打气于是跌入谷底，至今只有77万人打了第1剂，其中64万人打了第2剂，再这样下去，剩余的几百万疫苗恐怕只能摆到过期。雪上加霜的是，美国宣布完整接种FDA和WHO认可的疫苗入境可以免隔离，高端不在此列。指挥中心不得不面对国际现实，开放接种高端的民众再打其他疫苗。

美国不支持台独

但此举根本是自己打自己的脸。之前台大和长庚进行高端作为其他疫苗第2剂的混打试验，结果还没出来。指挥中心迟迟不开放AZ、BNT和莫德纳的混打，但还是无法拉抬高端的打气。现在指挥中心允许接种高端的民众，有需要到美国等国时，可以加打其他疫苗，这个决定的科学根据在哪裡？有出境需要的人，和没出境需要的人，身体有什么不一样？指挥中心一面开放出境者加打，一面又不建议不出境者再打其他疫苗，根本逻辑错乱、自相矛盾。而且，短时间内接种2种共4剂疫苗，安全性、副作用、抗体变化如何，都需要科学研究的验证，指挥中心凭什么如此随心所欲，不同意混打时说还没有足够的科学依据，想为高端开方便门时说开就开，连个研究数据都不用拿出来？

高端这段路我们算是白绕了，如今要全部砍掉重练，当初相信蔡政府大内宣的民众成了笑话。民进党像个梦工厂，靠造梦蛊惑人民，当民众跟随民进党在梦中晕陶陶，民进党趁机壮大成权力怪兽。台独和高端不都是民进党造梦的产物吗？但真相终会揭露，“拜习会”后，美国总统拜登直言不支持台独；高端得不到国际认可，指挥中心只能让民众加打其他疫苗。满嘴唬烂的是民进党，付出代价的是人民，这样的政府，唾之弃之！