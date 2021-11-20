维基解密阿桑奇背后的女人 身兼三职军师甘苦无人知

作者：许懿安

有人结婚是为守护所爱一生一世，有人追求跟自己的“灵魂伴侣”苦乐与共。无论是选前者或后者，您愿意为此付出多大的代价？倘若此人过去11年已处于被禁錮的状态，未来也可能是这样，您仍愿意与之结婚、一同养育下一代？

一方面，莫里斯是学识与经验丰富、备受业界尊重的国际法及难民法律师和专家，另一方面，她是“维基解密”创办人阿桑奇的代表律师、他的伴侣，他两名儿子的母亲。当中痛苦和美好，外人难以体会。

这就是莫里斯（Stella Morris，本名德文特，英文全名Sara Gonzalez Devant）面对的真实境况。回看过去，她的家庭背景、所受教育看来像是不为别的，只为让她与“命定之人”相遇——国际非牟利媒体组织“维基解密”（WikiLeaks ）创办人阿桑奇（Julian Assange）。

现年50岁的澳洲人阿桑奇被关押在英国的监狱已有两年半。维基解密2010年披露美国涉在别国杀死平民及虐囚的密件，他被控违反间谍法。华府为引渡他回国受审锲而不舍，欲推翻1月英国法院裁决；院方当时以他有自杀倾向为由拒行引渡。美国料将上诉。

官司结果仍是未知之数，能让这对准新人稍稍感到宽慰的或许是，11月12日他们获准在狱中结婚。他们计划2022年前完婚。

命运的红线

阿桑奇的未婚妻莫里斯1983年生于南非出生，曾在几个国家生活及求学，是国际法专家及难民律师。他们2011年通过朋友介绍认识，她成为他的辩护律师。当时她28岁。这次相遇，改变她的一生。

莫里斯在一上载于YouTube的影片中说出两人关系如何从工作中冒出“粉红泡泡”：“他的目光灼灼。他不闲聊。他想知道我从哪里来。我初见他的那天，我们谈了两个小时。我告诉他我的生活。阿桑奇和我见过的任何人都不一样。”

她说这番话时，整张脸亮起来，活脱脱是一个恋爱中的少女。

要跟一个实际是被囚禁以及在不止一个国家有诉讼的男人发展，她不是没犹豫过，但她说：

显然，这不是最简单的情况。如我可以拣，那么我会在不同的情况与他相遇，而我们或会是一对挺闷的、正常的伴侣。我们约个会、散个步；（他是）一个完美对象。

秘密相恋6年

她口中的阿桑奇非常特别，莫里斯也不是普通人。学识与见识广博以外，她有一颗强大的心脏，是这段“不一般”恋情得以存活的生命线。

她2015年与身在厄瓜多尔驻英大使馆内的阿桑奇正式开始拍拖，两年后订婚。厉害的是，此事保密长达6年，没走漏半点风声。

这段时期，压力、危险与喜悦相随。她与阿桑奇爱得甜蜜，不能告诉任何人；她怀了他的孩子，连对着最亲密的朋友，都不能说宝宝生父是谁。而最后她选择将这一切宣之于众，为的是想阻止他从英国被引渡至美国。她为此蓄意成家，招来批评。但她的说法是：

很多人认为在这个境况下开始建立一个家庭看来是疯狂的，但对我们来说，这是去做理智的事情，是令事情保持真实。

前路茫茫 且顾眼下

两人育有加布里埃尔（Gabriel，4岁）及马克斯（Max，2岁）两子。担忧阿桑奇有可能染疫、身心健康恶化、引渡官司、生活与育儿的压力，重重压在莫里斯纤细双肩之上。在法庭或大学讲坛上才思敏捷、雄辩滔滔的她，能为下次上庭好好准备，但对4人的未来，她一时无言以对。

美国已向英国高等法院承诺，如英方将他引渡至美，将允许他在澳服刑。然而真正一家团聚、过上正常家庭生活的日子，不会很快出现。

英国《卫报》10月16日刊出她的访问内容时时，她被问是否相信这一天会到来。她答说：“是的。我的意思是我无法想像其他任何事情。”她正视记者的脸一下再说：“我无法想像其他任何事情。”