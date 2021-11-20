拜习会后的台湾有选择吗？

中国国家主席习近平与美国总统拜登在11月16日视频会晤，这是美国政府换届后总统首次与中国大陆领导人直接“面对”。这场峰会举世瞩目也引起热议，两国元首谈完之后会有什么变化、台湾在中美会晤之后会扮演什么角色，关切到两千三百万人民的生活。回顾上月21日拜登在美国新闻节目上称对台湾“有所承诺”，但还未满一个月即与中国大陆元首会晤，美国究竟可不可靠？支持民主台湾的力度有多大？值得深思。

从国际关系理论的“修昔底德陷阱”分析，新崛起的大国必然挑战现存大国，而现存大国也必然会回应这种威胁，如此竞争与冲突将无法避免。从中国大陆成为当代世界瞩目的大国以来，美国将中国大陆视为潜在的首要威胁便不曾改变，而台湾问题恰恰是中国大陆的痛点，也是可以撬动中国大陆的杠杆。台湾问题作为美国制衡中国的筹码，必然是以美国利益为第一优先，假设保护台湾安全不再符合美国利益，“当年美国能舍弃大陆与国民党政府，现在一样能舍弃台湾与民进党政府”。

从中美当前的国情形势分析，显而易见的美国有求于中国大陆，中美贸易战以来美国人民的生活物资，从其他国家购买导致经济压力扩大、民众生活品质显著下降。美国民众现实的物质生活受到影响，渴望振兴经济的美国更加迫切需要与中国大陆谈判，以此作为提升美国低迷经济的方式。在此背景下思考未来几十年后的变化，中国与日俱增的综合国力，以及长期低落的美国经济，将使得美国更加“画大饼”的藉由其他杠杆，利用台湾问题作为撬动中国大陆的筹码，不仅成本低而且成效显著。

从台湾未来发展的角度出发，民主自由的多元文化价值深入民心，也会知道“鸡蛋不要放在同一个篮子里”是国际关系的现实，两千三百万人民的未来不能倚靠单一外国。从台湾的国安角度思考，作为军工复合体的美国国情，战争是企业盈利的手段，只要台海形势持续紧张，就能迫使台湾不断向美国购买武器。假设台海最终爆发战争，经历战争毁损并在废墟中重建的台湾，是否符合美国利益？遗憾的是还确实符合美国利益。在废墟中重建的台湾必然产生历史仇恨，中国大陆将花费大量的精力维护台湾社会秩序，台湾也就能成为继续撬动中国的杠杆，而最终受到伤害的是两千三百万台湾人民。

台湾是拥有民主价值的公民社会，也能够容纳自由多元的声音，为了台湾的前途着想，为两千三百万的民众设想，除了一面倒向美国之外，应当可以有自己的其他选择。台海形势的紧张与矛盾，对两岸的经贸往来不是福、对于台湾的繁荣稳定也不是福。台湾的安全稳定以及经济繁荣，才是殷殷百姓的热切期盼。美国上个月才说对台湾有所承诺，这个月便与大陆领导视频会晤，使得美国是否可靠令人担忧。我们要为台湾的前景留一条后路，台湾人民要自己当家做主不为美国做嫁衣，是为两千三百万国民的未来多一项选择。

（作者林思洋，台湾国际关系研究学者）