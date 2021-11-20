F-16V战机风光的背后

台湾总统蔡英文18日主持空军F-16V Block20型机性能提升接装典礼，但表面风光的背后却有难以掩饰的隐忧，包括预算不足、部分设备如头盔和电战荚舱采购数量不足、飞行员数量不足等。也有专家称F-16V的性能可使我国总体战力提升1.8倍，真有这么强吗？

2006年美国一架F-22在6周之内陆续和总数达144架的F-15及F/A-18进行对抗演习，战果是2：144。2017年在希腊举行的大西洋三叉戟演习中，1架F-35直接碾压3.5代飆风、台风和F-15E战斗机，对抗的结果以18：0击败飆风、以19：1击败台风、以16：1击败F-15E。这说明了F-16V战机性能提升1.8倍或2.45倍是远远不够的，非匿踪战机面对匿踪战机是多么脆弱，花人民那么多的血汗钱买F-16，2026年前全数交货后，台湾将拥有207架F-16V，全球最多，但面对大陆解放军匿踪战机例如歼-20，仍将毫无招架之力。

然而，F-22被击落的案例不少。最著名的应该就是美军以EA-18G电战机击落了一架F-22。EA-18G不仅有强大的电子作战设备，还装备了强大的武器系统，最远可在160公里之外干扰对手的雷达或电子设备。EA-18G之所以能够获胜，就是因为其电战设备瘫痪了F-22与作战体系的联通，在狗斗（Dog Fight）的阶段中，匿踪与非匿踪战机的差别不大。而台军建构了完善的作战体系了吗？完全没有！

假设空军派出四架编队的F-16升空，一旦通信被解放军遮罩干扰，就是四只得不到体系协助的孤鸟，很容易被解放军预警机、电战机、战斗机协同击落。更别提匿踪的歼-20了！即使台湾的F-16V雷达做了极大程度的性能提升，例如加装主动相位雷达，难道靠这个就能发现并击败解放军匿踪和非匿踪战机？这就是台军没有建构三军联合作战体系的证据：有了战斗机却忘了研发或采购眼睛（雷达）。

若要组建一套有效的雷达体系，这些雷达必须能够组网，从不同方向侦知敌机。此外还要组建一组不发射电波的被动雷达体系（像是手机基地台），只要敌机与基地或僚机联系就会被感知。

或许有人会说，台军不是有乐山雷达站吗？去年10月蔡英文也曾视察乐山“铺路爪”大型相位阵列雷达。但是铺路爪从1970年代开始研发，技术已经落后，信号处理能力不够好，更无法处理匿踪战机信号，而且容易被解放军干扰。最致命的是，铺路爪体积庞大、位置固定，战时绝对是首选目标。一旦解放军发动袭击铺路爪，台军的资料链系统就挂了。为了尽可能避免被攻击，台军在雷达站周边部署了天兵雷达系统、麻雀飞弹、天弓防空飞弹以及35快炮。但是在战时，这些防空系统都将和铺路爪一样被瘫痪歼灭。

蔡英文公开参加空军新战机接装典礼固然很好，至少空军拿出了实质的东西；相对于数天前，她没有参加海军潜舰国造安放龙骨仪式，应该是对潜舰国造的不信任。

总之，政府把钱撒在军备之上绝不是好主意，明眼人都看得出来蔡政府打算与中国大陆竞争军备的企图，虽然嘴巴上没讲。无论是主动或被动，及早回头，把重点摆在民生经济发展才是硬道理。

（作者：谭传毅，台湾国际战略学会研究员）

