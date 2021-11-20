从卡管到办清大 蔡政府为大学自治送终

来源：台湾《联合报》社论

绿委最近指控设于清华大学校内的“清华海峡研究院”，疑接受陆资资助，恐让台湾半导体机密外泄。台湾教育部随即指为违法并要求撤离，同时将全面彻查各大学两岸交流；此举引发大学群起反弹。讽刺的是，“大学自治”曾是民进党振臂高呼的价值，蔡政府上台后却一次次践踏此一价值；如今更不惜将一所顶尖大学当成“抗中保台”的祭品，等于为大学自治送终。

清华大学是八国联军后清廷以美国“庚子赔款”退赔款所创立。两岸分治后，当时北京清华校长梅贻琦带着庚款孳息成立的“清华基金”，在台创立清大，也利用基金利息补贴教授薪水并兴建宿舍，今天清大每年还会收到庚款支票。在这样的历史渊源下，两岸清华往来密切。2015年，北京清大为加强与新竹清大合作，但囿于台湾法令，遂由新竹清大校友会与北京清大在厦门共同成立“清华海峡研究院”；次年，再透过清大校友捐建的“自强工业基金会”向清大承租校内空间设立办公室。这个办公室，并无对岸的常驻人员，从执行长到行政人员也都是台湾人。

如今，行政院长苏贞昌及绿委范云等人却指控该办公室是中共在台“分支组织”，还扣上挖角台湾高科技人才的大帽子。范云更将2019年北京清大副校长经政府核准来台的两岸学术交流，移花接木成清大校长贺陈弘接待参访清华海峡研究院，更要求参与活动的清大前校长陈力俊辞去台湾联合大学系统总校长。范云等人栽赃在先，还粗暴干预大学人事，赤裸裸将黑手伸进大学殿堂。

可议的还有台湾教育部。它原应是“大学自治”的守护者，但事发后，不仅火速下令该办公室停止运作，称将依法开罚，还扬言彻查各大学两岸交流，引发学界反弹。为此，公私立大学院校协会发出联合声明，痛陈过去因政治而压迫大学的事件，历史证明都是错误的，呼吁掌权者要三思。台大校长管中闵也声援清大，认为学术交流是学术自由的一部分，“不能把不喜欢的就当成错的”。蔡政府为了政治操作，不惜染红清大，还拉学术自由陪葬。

蓝委郑正鈐日前就此质询苏揆，并回溯清大成立渊源。苏揆不知是真不知，还是刻意蛮横切断历史，竟回以“扯清朝的事做什么？”从历史课纲到清大事件，也让外界看透蔡政府以“去脉络化”遂其政治目的与意识形态的套路。

“大学自治”、“党政军退出校园”都是民进党在野时长期的主张。1993年《大学法》修法，民进党要求赋予大学更大的自主空间，当时民进党立委翁金珠力陈大学乃“社会最后的良心”，维护大学的学术自由是推动社会进步的力量，教育单位要摒弃“管理”大学的心态。范云当年在野百合学运也曾力争大学自治，“理想的提出，永远比理想的实践容易”，正是她当年写过的话。如今，在权力的“快筛试剂”检测下，证实她禁不起检验。

蔡政府上台后，教育部不仅把大学当小学管，党政军更大剌剌重返校园。除恶名昭彰的“卡管”案，最近民进党举办公投宣讲说明会，首场就选在中央大学，挨批后才变更场地。民进党新北市党部跟台北大学合办“公共政策研习班”，地点在台北大学、讲师是民进党人，结业还由台北大学发给证书，把大学当成政党的训练所。试想，这若是国民党办的活动，民进党将如何追杀？

从卡管案到清大案，在在证明，大学自治在蔡政府眼里，不过是夜壶一只。