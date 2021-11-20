密室简报解放军军情 美台到底说了什么？

作者：祁宾鸿

自中国推动“一带一路”项目起，西方媒体便频繁使用“债务陷阱”（Debt-trap diplomacy）一词，讽指其为矫饰野心的“笑里藏刀”。然而此举除了是对中国发起舆论攻势外，也在某种程度上“另类回忆”了西方班班可考的黑历史。而伴随近期台海紧张局势加剧，美国似又对台“故技重施”。

11月4日，美国参议院共和党议员联合提出《台湾吓阻法》（Taiwan Deterrence Act），法案内容指出，美国将授权支出20亿美元的外国军事融资，以“赠款”和“贷款”形式，使台湾“有能力”购买美製武器、国防设备。与此同时，法案也附带修订涉美对外军售的武器出口管制法，使美国军火商能在“台湾付出与美国支出相匹配”的前提下，降低对台军售门槛。

此法提案人包括参议院外交关系委员会最高级别共和党参议员里施（Jim Risch）、共和党参议员柯瑞伯（Mike Crapo）、科宁（John Cornyn）、鲁比奥（Marco Rubio）等。而除了扩大对台军售外，其亦表示，希望能在《台湾吓阻法》框架下，促进美台军事交流，包括增加台军赴美受训机会等。

如此法案，虽是台海紧张、中美博弈的直接结果，却更多反映了台湾面对美国意志，无可奈何的奴隶处境。后续的新发展，更是暴露了美国政坛为求己身目标，践踏台湾尊严的霸权心态。

参议员访台的三大不寻常

11月9日，包括科宁在内的6位共和党参众议员旋风访台，同行的尚有2位美军人士、数位议员助理，共12人搭乘军机于9日晚间抵达松山机场，随后展开一连串不寻常行动。

首先，科宁等人于10日上午进入台湾总统府，与蔡英文举行不公开会面后，便在当日下午进入台湾国防部。而针对活动内容与细节，不仅台总统府、国防部三缄其口，就连美国在台协会（AIT）也异常低调，赴台共和党议员名单更是直到11月15日才于台湾媒体正式曝光，彼时距其已离台2日有余。以民进党惯于渲染“美台友好”的过往观之，此次安排显然异常低调。

第二，科宁等人进入台国防部后，便由台国防部长邱国正陪同，共同听取参谋本部情报参谋次长室简报，主旨为解放军近期对台威慑现况。如此举动打破了近年美台互动惯例，既是美国会议员首度进入台国防部，也是其首度在台听取解放军军情简报，就连台湾立法委员都“无此殊荣”。然而针对此般破格，台国防部发言人史顺文仍以“没有评论”轻轻带过，可见相关单位的“口风紧闭”。

第三，若只为听取军情简报，台湾本就有驻美军事代表团，美方向来会派员至此处听取，无需劳师动众飞越太平洋；且在美台军事体系内，台湾虽与中国大陆一衣带水，情搜能力却不如美国，例如11月7日全球曝光的新疆航母“旱地行舟”，便是美国卫星的“空中杰作”。诸如此类议题，台湾向来只有在旁鼓噪的份，求不来全球独家光环，美方又何必舍近求远、多此一举？

综上所述，由民进党政府的刻意低调、美方的不寻常安排观之，所谓共和党议员赴台“听取军情简报”不过是障眼法。11月13日，访团正式离台，行程的模糊面貌也逐渐清晰。据相关人士指出，美台真正辟室密谈的，并非所谓“解放军军情”，而是涉及《台湾吓阻法》的新军火采购合约。换言之，乃是飘洋过海，只为施压。

台湾早已寅吃卯粮

然而，虽说台湾常在台海紧张之际，加大与美军事串联力道，包括协助美国“清仓”军火等，如今却早已缺乏类似底气。究其原因，并非是台北体认到了北京底线，而是己身力尽而竭的阮囊羞涩。

回顾1979年后的美台军售数据，其涨跌既受中美关系牵引，也与美国内部的政治需求相关。

卡特与里根时期，中美互动相对和稳，更有共抗苏联的战略需求，此时美国对台军售数据分别为4.75亿、17亿美元；老布什在任4年（1989-1993）内，此一数额猛然暴涨至81.65亿美元，其中有高达60亿美元为1992年美国总统竞选期间，老布什批准出售的150架F-16战机，目的既为取悦军工复合体，也意在阻却法国幻象2000“分一杯羹”。1993年1月，其更是临去秋波，批准了价值10亿美元的爱国者导弹。整体而言，老布什打破规范的大力加码，既有选情因素，也与1989年后的中美关系震荡相关。

有此先例，克林顿任职8年（1993-2001）间，美台军购数额同样维持在83.62亿美元的水平，难回卡特时代的轻薄短小。2001年小布什就职后，此一数字更是飆升至153.93亿美元，几乎是克林顿时期的两倍，其中又以其卸任前连三笔分别高达22.3亿、9.39亿、64.45亿美元的数额最为惊人；待至奥巴马8年任期，此一数额虽有微幅下降，却依旧高达140.77亿美元。

此后特朗普虽仅在任4年，却让美国对台军售金额突破169亿美元，创下历史新纪录。而在11笔交易中，更有多达9笔是于2019年、2020年时批准，明显是受中美关系恶化、选举考量等因素牵引。

多年下来，某些台湾政客与军方高层或能从军火订单中获利，台湾人民却成了永远的受害者。综观两岸如今军事差距，诸如鱼叉、爱国者等美式军火，一不能让台湾取得制空制海权，二对于台军近来宣称的“不对称战”无所助益，却要价不菲，无疑是变相掏空民脂民膏。

此外经历特朗普4年超额挤压后，疫情肆虐的台湾宁可排挤紓困预算，也要编列2,400亿新台币的特别预算，已然是打肿脸充胖子的自我摧残。回顾过往，台湾仅有两次使用国防特别预算案先例，分别是李登辉任内的150架F-16与60架幻象2000项目，以及蔡英文任内的66架F-16V项目。前者的执行年度是1993年至2001年，经费高达3,000亿新台币；后者则于2019年通过，并预计执行至2026年，预算同样多至2,472亿新台币。

此脉络下，此次共和党议员访台，寅吃卯粮的台湾不得不低调应对，不仅蔡英文并未出席台国防部“军情简报”，媒体也集体隐晦报道。眼下财政分明已力不从心，却又不好拒绝参访团“盛意”，民进党只能放弃宣扬美台友好的加分机会，被迫暂时自我剋制，匆匆虚应故事，可见眼下囊空如洗之严重。

然而，在台海问题悬而未决、中美持续博弈的情势下，如此“债务陷阱”只会愈发沉重，尤其此次美方带着“对台融资”的提案而来，意味着尽管台湾往后手头拮据，恐怕是“借钱也要交差”。将来等待台湾人民的，将非花团锦簇的美台友好，而是压迫重重的军工复合体霸权。