美急谈战略稳定 台湾切香肠切到核按钮？

美国总统拜登与中国大陆国家主席习近平的拜习视讯高峰会谈后不久,白宫国家安全顾问沙利文释出讯息,表示两国元首已同意“寻求展开”关于“战略稳定性的讨论”。其后白宫国家安全委员会再厘清,两国目标是就军备控制进行获得授权的“对话”而非“正式会谈”。

大陆官媒《环球时报》随即发表社评,却否定了这个说法。社评中说,“中方对中美视频峰会的通报中没有关于战略稳定讨论的内容,美方的正式通报中也没有,由此可以判断,两国领导人肯定没有就这个问题得出一个比较清晰的结论,它至今保持了相当的模糊性。”

这段文字可以读出瞹眛的讯号,“没有得出一个清晰结论”的说法显示,拜习确实谈了一下这个问题,但中方这一边认为根本就没有定论,所以双方会后公布的讯息才会都没有这一点。不过,“至今保持了相当的模糊性”的说法也意味着,习近平可能并不反对这件事情,但还没真正点头。因此,环时认为沙利文对外放话的目的,是企图让舆论塑造压力,迫使中方上桌。

其实沙利文的说法本身就是含糊的,他说“两国领导人讨论了核战略稳定对话的需要”,而两人同意“寻求展开战略稳定的讨论”(The two leaders agreed that we would look to begin to carry forward discussions on strategic stability.)重点在于“寻求展开”这四字,“展开”前还得“寻求”,中共对文字的理解一贯是,寻求的结果有可能展开,但也可能不展开。

环时认为西方媒体将它放大炒作,是为了形成舆论压力逼迫中方将核军控讨论当成美中的既定议程加以接受。

从环时的社评看,大陆目前绝对无意进入任何可能展开核军控谈判的轨道上,它还引述了一位接受西媒访问的大陆学者说法,针对此一议题美中可以开啟以学者为主的二轨对话,而环时又说,双方这种学者的二轨对话就已举行过好几回了。也就是,连学者二轨的对话都可以免了。

美苏当年的核军控是在双方旗鼓相当的条件下展开的,但截至目前为止,中国的核武器数量,相对于美国的核武库,根本就是国中生碰上博士后,完全不在一个层次上,美国对中国的核焦虑主要源自于大陆的“高超声速武器”,以及像前年习近平阅兵时亮相的“东风17”这样以滑翔姿态进入大气层内、无法用反导系统摧毁的远程飞弹。

如果纯粹以存量的角度观察,核军控只有美方的核武库需要控制,中方的核武库在美方眼裡,完全不是一回事儿。美国的真正目的是冻结中国的核弹头数量的增长,也就是美国国防部不知从哪裡得知还是完全是主观猜测的:在2030年之前,这个数字会上升到1000枚左右。但即使如此,这个数字相对于美国的5550枚(根据瑞典斯德哥尔摩和平研究所发布数字)仍然是小儿科。

美中之间其实并不会因为核数量的增减而爆发核战争,真正的症结其实就在台湾。因为台湾是北京誓言收回的领土,一旦它决定采取武力手段收回时,美方可能为了维持其民主龙头的颜面而被迫卷入,双方敌意不断叠高,这场战争很可能在毫无预警的情况下,从传统战争瞬间升高为核战争。这才是拜登所谓滑向冲突(veer into conflict)的真义!

亦即,真正可能触发美中核战的敏感地带,不是别的地方,正是台湾。而台湾却对自己可能制造人类的一场浩劫毫无概念,勇气十足地将台独进行到底,不断地用各种切香肠方式试探北京的底线,这些作为就包括让北京以召回大使都无法阻止的立陶宛准许以“台湾”为名让台湾设立代表处。

问题在于,切香肠如果某朝切到了北京的最后底线,中共决定放弃和平统一的原则,以雷霆万钧的军事动员进占台湾,进而引爆了美中核战争,这是否代价太大?亦即,切香肠若不小心切到了核按钮,一切恐为时已晚!