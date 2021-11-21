当前美中关系的现象与本质

来源：联合新闻网

作者：邱坤玄

在美国与中国大陆关系持续竞争之际，拜登与习近平举行了世所瞩目的首次视讯峰会，虽然没有具体的成果，但是重新建立了高层对话，为两国紧张关系暂时降温。

双方为此都有备而来，拜登政府与盟邦及伙伴建构印太多边安全机制，以及签署美国史上最大基础建设投资法案，中共也刚通过建党百年以来重大成就与历史经验决议，美国是重整旗鼓，大陆则是乘势而上。

美国国安顾问苏利文在会后隔日上午参加的智库座谈中表示，美国花了将近10个月时间塑造有利于美国领导的战略环境，作为高峰会的后盾。作为世界霸权理应随时都可应对任何情况，现在如此努力，可见挑战前所未有。

台湾媒体高度关注拜登在会议中是否有说出“不支持台独”的话，其实正如美国资深官员表示不支持台独本来就是美国一贯政策，我们不要做任何猜测与联想。高峰会议的公开讲话内容，一般双方应该会事先沟通，讲些大原则并表达立场，闭门的会谈则会谈实质性与针对性的议题，美国当然知道这句话对中共具有高度意义与作用，美国反而可以当作筹码，在适当时机加以运用。当中共指控台湾在“倚美谋独”时，拜登就以美国不支持台独加以驳斥，应当顺理成章。

从拜登上台后，对两岸议题讲话不精准已是常态，我们也无须争论是否口误，或是只取对自己有利的言语自嗨。例如为了一句“它，是独立的”做出一连串的延伸，把台湾的前途寄托在他国领袖的一句话，充分显示缺乏筹码与自信。

拜登政府对两岸政策的标准说法就是：以台湾关系法、三个公报及六项保证为指引的一个中国政策，过去将三个公报置于台湾关系法之前，现在则更强调台湾关系法的适用性，这是美国与大陆关系本质改变的结果。

美国与中国大陆关系的本质已经改变了，尼克森设定的以交往促进大陆发展、同时导引其政治体制改变的典范，主宰了美国四十几年的对大陆政策，即使在1989年事件发生后，也没有改变美国对大陆改革开放的支持，简言之美国对中国大陆是有期待的。

特朗普上台之后，美国彻底放弃了这一期待，即使换成民主党的拜登上台，也没有改变对此本质的定性。美国对中国大陆的战略定位就是全面的战略竞争对手，大陆就是要取代美国成为世界的霸权。因此未来美国与大陆关系的本质就是竞争，而且是全面与长期的。

本质虽已改变，但是相应的交往规则与对策则尚未定型，这段过渡时期是最危险的时刻，双方很容易在认知、行动上，产生误判、擦枪走火、对立甚至冲突。因此建立沟通与管控机制更为重要。

拜习会之后双方同意放宽对记者签证的限制，同意展开核武军控的对话，预期关税战也将减缓、重新开放特朗普政府时期关闭的成都与休斯顿总领事馆，这些和缓现象，只是点滴改善工程，不会改变双方竞争的本质。今后双方会更依赖工作阶层、部门负责人，以及峰会的持续沟通，作为防止冲突的机制。台湾与对岸既缺乏沟通机制，又只有一边倒向美国的一手策略，挑战绝对大于机遇。

（作者为政治大学东亚所名誉教授）