柏杨反思传统无罪 台独去中国化可鄙

来源：明报

明报社评

曾在海峡两岸一纸风行的《丑陋的中国人》作者柏杨，其遗孀张香华近日表示，拒绝将该书摘文选入台湾中一国文教材，原因是无法苟同现在台湾教育和新课纲“去中国化”甚至“反中”。她还宣布，因担心“利用其书名来辱华”，依柏杨生前交代，已向两岸出版商声明，2024年版权届满后，将永远停止发行该书。《丑陋的中国人》自1985年出版以来，在两岸三地和海外华人社会引起极大回响，反映中国知识分子并不缺乏自省能力。而柏杨写此书的初衷并非丑化贬损自己的民族，只是近年台独势力在台湾大搞“去中国化”，利用该书的一些激烈词句，为数典忘祖造势。柏杨生前已经深恐自己的着作会沦为排斥中国文化乃至民族的口实，叮嘱适时封印出版，正表明其对中华民族的真实情感。

1984年，64岁的柏杨在美国爱荷华大学作了一场演讲，深刻批判中国传统文化的种种弊端。1985年8月，他将此篇演讲稿和数十篇同主题的演讲、杂文、访问在台湾结集出版，即为后来轰动的《丑陋的中国人》。柏杨1949年赴台，经历台湾戒严时期，其人生起伏风波也与台湾政治、社会环境紧密相关。这本书更精确地说，是指他眼中的台湾人，即当时拥有高度“中国人认同”的台湾社会。该书主要内容是反思所谓“中国人的劣根性”，以“恨铁不成钢”的态度，将传统文化的种种弊端总结为“酱缸文化”，在华文世界引起强烈的文化震撼，成为岛内年度畅销书。之后《丑陋的中国人》在大陆出版，引发的热潮甚至超过台湾，发行量高达数百万册。

迎合两岸社会转型思潮

《丑陋的中国人》热销

当时的台湾社会，经济虽已起飞，社会却还处在转型初期，大陆则刚开始改革开放，打开国门不久，反省传统文化的思潮在两岸蔚然成风，《丑陋的中国人》迎合了这种思潮，一时洛阳纸贵。虽然今天看来，书中一些观点不乏偏激、武断，很多用词过于情绪化。因为柏杨毕竟是传统文人，并无研究现代社会的科学工具和手段，只是“见微知著”，慨叹议论居多。

哀其不幸，怒其不争，是中国老一辈传统文化人对国家民族命运的真实态度。从五四运动的“砸烂孔家店”、“废除汉字”主张，到鲁迅笔下的“孔乙己”、“阿Q精神胜利法”，再到柏杨的“酱缸文化”，都是基于爱之深责之切的立场，而非自外于民族的侮辱谩骂。正如有评价所言，柏杨杂文“在冷嘲热讽之中，蕴藏着深厚的‘爱’和‘情’。”“他对中国历史文化‘爱之弥深，恨之愈切’，只有对传统文化非常关切、对中国人怀有非常高的期望，他才会批判、揭示它的问题所在”。2018年在柏杨逝世10周年举办的“柏杨先生创作与人生学术研讨会”上，张香华忆述初识柏杨时，“深知他多么珍惜要做一个中国人”。这一点，从他生前嘱咐家人当中国人文明有所进步时，就应封印停出《丑陋的中国人》，并在身后将部分骨灰葬在河南故乡，可见一斑。

从五四新文化运动，到鲁迅、柏杨，可知中国人从来不缺乏自省精神，这种自省能力甚至在世界民族之林中也是罕见的，一个懂得自省的民族是有希望的民族，也绝不会是丑陋的。

知识分子有自省传统

正确民族史观自幼建

自1985年该书出版到2008年柏杨去世这23年，正是原来坚守中国传统文化的台湾，在意识形态的操弄下逐渐从信守传统、到最终蔑弃传统的关键时期。早在李登辉、陈水扁执政时期，台湾教育便已埋下“去中国化”的祸根。在1997年的教科书《认识台湾》中，“我国”便已改成“中国”。陈水扁任内，高中历史教科书中的“台湾史”被从“中国史”中抽离，而“中国史”则俨然成为“外国史”。2016年蔡英文上台后，大幅删减国文教科书的文言文比例，更变本加厉地推出新历史课纲，高中历史课本分为“台湾”、“东亚”、“世界”三部分，“中国史”被纳入“东亚史”框架下讨论，内容从原来的1.5册缩减为1册。对此，大陆国台办曾痛批是“图谋割裂台湾与中华文化的血脉联系”，让台湾的年轻人“不知有汉，无论魏晋”。

一个时代有一个时代的经典，《丑陋的中国人》的时代经典意义是难以否认的。惟近年来“台独”势力歪曲书中的思想，将之操弄成“去中国化”的教育工具。正如张香华在拒绝将该书节选纳入台湾中一国文教材时所言，“在对中国文化知之甚少的情况下，即便读了柏杨的文章，又怎能领会柏杨的精神？”曾长年在台湾从事教育工作的张香华直言，台湾如今的课纲改革，根本是执政者“去中国化”的教学策略，没有中华文化的价值观与认同前提，收录《丑陋的中国人》其心可议，当初柏杨于1984年发表演讲时，主要针对的演讲对象是成年人，“对于一个还没建立起民族自信的国一（中一）学生而言，并不适合”。对于在民族史观教育中，仍执着于向稚嫩学子灌输“批判性思维”的教育迷思来说，这亦是振聋发聩之言。