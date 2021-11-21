阿联酋对华关系升温 忧卷中美“新冷战”

来源：明报

美国《华尔街日报》和有线新闻网络（CNN）报道，美国情报机关今年发现中国秘密在阿联酋的哈里发港兴建疑似军事设施。拜登政府得知后向这个中东长期盟友发出警告，指此举将威胁到美国和阿联酋之间的关系，经过双边政府高层多次会谈后，兴建工作最近已经暂停。

报道指，阿联酋政府表示对中方在当地兴建军事设施并不知情，但美方官员对信纳此说法有分歧。

美国在中东长期拥有话事权，在阿联酋等区内重要国家拥有驻军，去年又协助以色列与阿联酋等多个阿拉伯国家建交。但身为美国区内主要盟友的阿联酋，近年与中国经贸关系转趋密切，令其卷入中美角力的风险上升，这次事件便是例子。分析指阿联酋忧虑美国的战略转向“近印太、远中东”，盼望华府可确保继续支持中东盟友，这渴求在美国自阿富汗撤军后更为殷切。

忧美“近印太远中东” 走近北京危及美军购

中国是中东最大石油买家，近年加紧扩大其中东及其周边地区的经政足迹，2017年在面向中东和印度洋的东非国家吉布提建立海外首个军事基地是例证。阿联酋是北京其一最看重的区内合作对象，既是中方在阿拉伯世界的最大贸易伙伴（非石油类贸易额占全区28%），去年底又成为首个批准使用中国品牌疫苗（国药）的海外国家，而在敏感的电讯基建上更不理美国反对，跟中国华为合作。

对中、阿两国愈走愈近，美国近期屡表不满，甚至警告会妨碍阿联酋成为以色列外唯一获售美军王牌F-35第5代战机的中东国家。自阿联酋跟以色列建交，F-35军售便摆上双边谈判日程，但据报美方其一条件是阿联酋须弃用华为电信设备。这次阿联酋叫停中方兴建工程，可望有助涉及50架F-3战机的230亿美元军购计划继续推进。曾表明美国必须有能力保护其技术和所有美国合作伙伴安全的副助理国务卿雷斯尼克（Mira Resnick），周二称上述军购协议将继续，防长奥斯汀预计周末出访阿布扎比。

雷斯尼克表明中东国家要选边站，称美国“仍是我们区内所有盟友的搭档选择。没有其他战略竞争对手能够或愿意提供美国所能提供的。我们的合作伙伴都很清楚”。阿联酋对被夹在中美之间也感压力，曾任外交国务部长13年的总统顾问卡尔卡什上月称：“我们很担心出现（新）冷战。那是对我们所有人而言的坏消息，因为在国际体系里，要选边站会很麻烦。”