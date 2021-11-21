通胀重挫施政 拜登遏油价救火

来源：星岛日报

星岛日报社论

美国通胀高烧，损及总统拜登的民望与施政，故他将打击通胀列为工作首务，为压抑通胀首要遏低油价，在国外向石油输出国组织与盟国（OPEC+）施压，逼其增产，并要求盟友日韩与美国一起释放石油储备，甚至在中美并不友好下，寻找中国帮忙；在国内则向能源商开火，要求调查油公司哄抬汽油价格，可说使尽浑身解数。然而市场估计拜登手段的效果短暂，这个冬天油价仍将高企。

美国十月份通胀率高达百分之六点二，创三十一年新高，惹来民众十分不满，连带迁怒拜登施政，令其民望跌至上任以来新低，支持度只得四成。拜登对通胀态度因而大变，不再视通胀只是暂时高企，改而将打击通胀列为首要工作。

拜登要压抑通胀，首务须压抑油价，此因美国国民出入无车不行，冬天又需要暖气，油价高升直接打击民众钱包，成为他们迁怒拜登的根源。以汽油价格为例，现时每加仑平均价格为三点四美元，较去年同期上升六成，有估计这个冬天还会升至四美元，怎不令民众抱怨连连。

政策被指助燃 百物贵招民怨

拜登惹来民怨，不但被指忽视通胀，他的政策更被归咎为通胀助燃剂。通胀高企的成因之一是港口挤塞，令日常货物在供应短缺下，价格被推高，不少人认为与拜登控制疫情不力，导致码头、运输人手不足有关。另方面，他上任后为积极对抗气候暖化，推出多项措施遏制石化能源业，包括关闭一条美国连接加拿大的输油管道、暂停在联邦土地和水域进行新的石油和天然气租赁、加强石化行业的环保规定等，美国能源行业就批评汽油价格高企是由拜登的政策造成。

除此，拜登上任后推出多个振兴经济的大计，除年初一万九千亿美元援助就业、企业计划外，本月初国会又通过一万亿美元基建计划，还有一项一万七千五百亿美元的社福支出计划刚通过国会众议院，将提交参议院。美国共和党一直反对拜登大洒金钱，现在就指他大增开支刺激了通胀。通胀高企还可能打击拜登振兴经济的政绩，因联储局在通胀压力下，不但要减买债，还可能要推出加息等收紧银根措施，将打击经济复苏步伐，还可能导致美股大跌。

此外，油价高企亦凸显拜登外交无力。为平抑今年以来急升逾七成的国际油价，拜登过去一个多月屡次向OPEC+施压，要求它们增加产量，却遭OPEC+拒绝。OPEC+的理由是目前石油供不应求只是短暂现象，年底后可能供大于求。其实OPEC+对美国不无怨言，去年三月新冠疫情爆发，美国炒家狠踩油价，令油价期货暴跌至每桶负四十美元的历史低价，连累国际油价低沉大半年，部分产油国几乎破产。OPEC+乐见现在油价高企，又岂会“倒米”，加快增产以压抑油价。

招数效果有限 开囗求华相助

OPEC+不肯听从拜登指挥，拜登要压抑油价，惟有准备释放石油储备，为加大声势，并要求日本、韩国响应，然而日韩却以本国法例为由，婉拒拜登要求，拜登遂转而寻求中国合作。虽然中美关系未有实质转好，拜登在早前中美最高领导人的习拜峰会上，亦开口要求中国一起释放石油储备。由于遏低油价对中国亦有利，故中方并无拒绝拜登要求，为拜登挽回一些外交面子。不过，市场认为释放石油储备的数量有限，对压抑油价效果短暂。

此外，拜登还采取其他遏制油价手段，包括致函联邦贸易委员会，指控油气公司哄抬汽油价格，损害消费者，更指责油气公司在油价高企时，将利润用作派息和回购却不肯加大投资。但他此举更似是政治卸责，无助增加供应或降低油价，美国能源商就反指拜登为转移视线，拿它们做代罪羔羊。

拜登看似尽力压抑通胀、平抑油价，但招数有限，且部分手段又与他抗击气候暖化、振兴经济目标相违，故效力成疑。拜登遏油价不果，这个冬天国际油价只怕仍是易升难跌。