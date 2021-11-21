台在立陶宛设处恐因小失大

来源：中时电子报

作者：徐勉生

中美元首线上峰会“拜习会”甫结束，各方都在关切中美对台湾问题的立场是否调整之际，外交部18日宣布台湾“驻立陶宛台湾代表处”正式成立并挂牌运作。这也是台湾在欧洲第一个以“台湾”为名的代表处，对于这个“突破”，中国大陆将如何出手处理，蔡政府在得意之余，恐怕也得提高警觉。

中国大陆先前曾强烈反对台湾在立陶宛以“台湾”为名设处，并以召回大使对立陶宛祭出制裁措施，如今“台湾代表处”正式挂牌，而且台湾经贸投资考察团也访问立陶宛，并签署了6项合作备忘录，到目前为止，显示两岸在这一回合的外交战中，北京吃下了败绩。

虽然大使被召回，但在台湾设处一案上立陶宛并没有向中国大陆让步，堪称赢了此回合。虽然大陆外交部18日晚间针对此事发表回应，声称立陶宛政府执意制造“一中一台”，性质极为恶劣，后续将采取必要措施，由此产生的一切后果由立陶宛负责。但是根据往例，最后的苦果却往往由台湾承担。

立陶宛在此局胜出的关键在于：第一，搭上国际反中的顺风车，得到美国力挺。第二，成功地模糊焦点，获得欧盟奥援。第三，立陶宛本身对中国大陆所求不多，无欲则刚。

首先，美国在特朗普总统时期，为了维护独霸地位，强力打击中共。拜登上任后顺势而为，在国际间营造反中氛围。立陶宛为了对抗俄罗斯，借由反中举动讨好美国，以换取美国的援助。美国副国务卿谢尔曼、国务卿布林肯及白宫国安顾问苏利文先后向立陶宛表达美国的坚定支持，使立陶宛面对中共的反制有恃无恐。

其次，中国大陆强烈反对本案的焦点，其实是蔡政府以具有台独意识的“台湾”名义设立代表处。立陶宛却刻意将争议焦点由“台湾”转移至“设立代表处”，并公开声称未违反“一中政策”，因此获得欧盟支持。因为既然台湾已在欧盟其他国家设立代表处，当然可以在立陶宛设立代表处。

在16日举行的拜习视讯峰会中，习近平强调绝不容忍台独，美国总统拜登也表示美国不鼓励台独。但是“台湾代表处”具有高度的台独意涵，北京没有举出台政府在其他国家设立“台北代表处”的先例来反对立陶宛“改变现状”，可说是北京的一大败笔。

第三，立陶宛人口只有280万，对大陆需求有限。其贸易对象一向以俄罗斯、拉脱维亚、瑞典及波兰为主，地理上距中国大陆遥远，经贸往来亦不密切，所以根本无惧于与北京决裂。反倒是因为同意台湾设处，换得台湾提供经贸利益，堪称因祸得福。

虽然北京对立陶宛的反制到现在为止可说是徒劳无功，但战局是否就此结束尚难逆料。目前台湾与洪都拉斯的邦交出现警讯，如果陆方再从中使力，或许真能诱使洪都拉斯转向。若洪都拉斯真的断交了，蔡政府形同是以官方的“中华民国大使馆”换取非官方的“台湾代表处”，因小失大，得失之间该如何计算呢？不过，对排斥“中华民国”的台独人士而言，此举或许正中下怀。

（作者为退休大使）