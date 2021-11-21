从拜登基建案看民主党路线之争

来源：台湾《工商时报》

工商时报社论

千呼万唤始出来。11月5日，美国众议院通过，号称二战后、规模最宏伟、高达1.2兆美元的基础建设法案。而所谓的“建设更好未来法案”（Build Back Better Act）的基础建设投资与就业法案，将用于高速公路与桥梁修缮（1,100亿）、铁路（660亿）、能源电网和网络宽频（各550亿）、饮用水管更新设施（550亿）、大众运输系统（390亿）、空港/海港（合计420亿）、电动车充电站与电动巴士（各75亿），以及其他要逐年分次编列6,500亿的交通建设预算。

从“美国政治的历史沿革”观之，希望延袭90多年前民主党名留青史，小罗斯福总统“新政”（New Deal），拜登总统的政治企图是，“复制贴上，有政府，会做事”，用所谓的“大政府”作为，重振美国经济。由于美国联邦主义的宪政理念，在过去将近一个世纪，联邦政府已经将落实“硬体基建”的权力与预算，下放给各州政府。然而，在疫情、纾困、起伏不定的就业状况的夹击之下，今年以来，全美各地工会的罢工频仍，诚属特殊的景象。今日，这个规模庞大的“硬基建”长期计划，固然可以提振大家的信心，但却难以立竿见影，在2022年11月期中选举前，恐怕不易让人民看到有感的综合效益。

始作俑者，做为导火线的疫情，固然是拜登总统2020年胜选的原因之一，却也成为入秋以来，防疫不力，难以承受之重。然而，更重要的还是，民主党自从2016年希拉莉和桑德斯党内初选之后，2018年与2020年众议院的两次全面改选，“资本主义是疾病，社会主义是解方”的理念，已然成为民主党的世代交替和选举路线分歧的根源。

11月2日，新当选的波士顿市长吴弭，正式标志政经形势的风向转变下，民主党的路线之争。首先，“政治正确，阶级正确，绿字当头”，成为政治人物的新标章。波士顿市长吴弭，兼具少数族裔、高学历、都会区、年轻（不到40岁）、女性、以及社会主义倾向的竞选政见。相较于拜登总统和高龄超过80岁、史上第一位女性的众议院议长裴洛西，平均80岁，白人、高龄、职业政治菁英的民主党“建制派”，将会快速的淡出历史舞台。

而由于支持者的人口结构，尤其是来自传统票仓的年轻/高学历/少数族裔，注重社会福利、甚至提出征税主张，社会人士的从政，将加速党内领导阶层的新陈代谢。这股政治浪潮，将会直接冲击到美国，从东岸到西岸的大都会城市选举、部分州长和州议会的选举、特别是每两年就全面改选的众议员选举，以及将近三分之一的参议员。民主共和两党的总统，这两年不分党派，防疫不力。

受伤最重的民主党都会地区选民，如果没有投向共和党的怀抱，势必将更重视医疗体系改革、发放社会福利、以及开拓富人税源，以支应自己所需要的种种一切。而其中，将选票投给“阶级正确”的民主党政治人物，当是最快速的途径。

其次，师承哈佛大学教授华伦参议员的波士顿市长吴弭，接棒举起“绿色新政”大纛，在纽泽西州长惨胜、维吉尼亚州长败选的当下，无疑具有重大的政治意义。吴弭的市长选举政见包括：全市的校车改为电动车、第一任内做到碳足迹零净值、2030年全市100%再生能源、2040年全市碳中和；以及减少警员执勤的权力，乃至于提供免费的公共交通。

“由小见大”，这些政见不但遥遥呼应11月中旬结束的COP26，全球气候变迁大会签订的“格拉斯哥协定”，也是过去两次总统大选，民主党参选人希拉蕊和拜登“建制派”（the establishment），以及桑德斯和华伦“进步左派”（the progressive left），两种路线之争的根本原因。

过去将近半年，美国参众两院争议不休的两大预算法案：1.2兆美元的“基建”预算案，以及3.5兆美元“社会安全”预算案。对于两大预算案，基于2022年11月期中选举的政治算计，从预算总额高低、科目增减、额度分配、乃至于优先顺序，一次又一次的挑动两党参众议员的政治神经。

而因为选区/选民考量、2022年有没有改选的压力、或甚至是有没有违背从政理念与政党利益，结果就是，一方面，有部分共和党众议员支持民主党的“基建案”，而另一方面，民主党则有不分族群、近百位众议员，强力要求先通过重建社会安全网的3.5兆预算，否则一旦基建案过关，将会成为通膨来袭的“弃单”。

就美国现在的经济社会形势而言，5,500亿美元打前锋、总共1.2兆美元的基础建设法案，从通过到落实，终究必须争取各州州长的配合与执行。换言之，法案通过与预算执行，本质上就是政党政治的竞争。拜登总统的基建投资与就业法案，远水未必救得了近火。民主党在参众两院“全面执政”的微弱优势，2020年因为总统险胜所掩盖的路线争议，都借着2021年歹戏拖棚的党内斗争，而浮出台面。因为基础建设法案引发的党争，未来的结果如何，仍有待时间的检验。